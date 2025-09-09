Pháp luật Đề xuất mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin vi phạm giao thông Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức chi hỗ trợ đối với cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Theo dự thảo, mức chi hỗ trợ sẽ căn cứ vào số tiền xử phạt từ nguồn thông tin phản ánh. Cụ thể, với các hành vi vi phạm hành chính mà cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt dưới 30 triệu đồng đối với cá nhân hoặc dưới 60 triệu đồng đối với tổ chức, mức hỗ trợ là 5% số tiền xử phạt, tối đa không quá 2,5 triệu đồng cho mỗi vụ việc. Trường hợp mức xử phạt từ 30 triệu đồng trở lên đối với cá nhân hoặc từ 60 triệu đồng trở lên đối với tổ chức, mức hỗ trợ là 10% số tiền xử phạt, tối đa không quá 5 triệu đồng/vụ.

Số tiền xử phạt được tính là căn cứ xác định mức chi hỗ trợ là khoản phạt được áp dụng trực tiếp từ thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền sẽ quyết định và thực hiện việc chi hỗ trợ.

Ảnh minh họa. Ảnh: PV

Để được hưởng hỗ trợ, thông tin phản ánh cần đáp ứng nhiều điều kiện. Thông tin phải được thể hiện dưới dạng video (có hoặc không có âm thanh), do chính cá nhân hoặc tổ chức tự ghi lại bằng thiết bị điện tử cầm tay hoặc gắn trên phương tiện giao thông, không sử dụng thiết bị ghi hình chuyên dụng đã lắp đặt theo quy định. Thông tin phải được ghi nhận tại các khu vực công cộng chưa có hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự hoặc không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đồng thời, thông tin cung cấp phải đảm bảo không trùng lặp với dữ liệu do lực lượng chức năng hoặc các nguồn tin trước đó đã phát hiện, đăng tải.

Ngoài ra, thông tin phản ánh phải là bản gốc, không chỉnh sửa, đảm bảo tính khách quan, chính xác và trung thực; thể hiện rõ phương tiện vi phạm, biển số (hoặc số đăng ký với phương tiện đường sắt, đường thủy), thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm. Người cung cấp thông tin cũng phải tuân thủ các quy định liên quan tại Nghị định số 135/2021/NĐ-CP về việc sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính.

Thông tin chỉ được sử dụng làm căn cứ xử phạt sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác minh, ra quyết định xử phạt. Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin cần khai báo tài khoản ngân hàng để nhận hỗ trợ hoặc đến trực tiếp cơ quan Cảnh sát giao thông.

Theo Bộ Công an, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn đang diễn biến phức tạp. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, trong khi hệ thống giám sát giao thông mới chỉ được triển khai tại một số tuyến, địa bàn nhất định; lực lượng Cảnh sát giao thông còn mỏng, chưa đủ để giám sát và xử lý vi phạm liên tục, toàn diện.

Trong thời gian qua, phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông” đã được nhiều địa phương phát động, bước đầu phát huy hiệu quả. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận và xử lý nhiều thông tin phản ánh từ người dân, tập trung vào các hành vi như đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, chở hàng quá tải, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ...

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể về việc chi hỗ trợ cho người cung cấp thông tin, dẫn đến việc khuyến khích, huy động sự tham gia của người dân còn hạn chế. Việc ban hành Thông tư của Bộ Công an nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc.