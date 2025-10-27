Công nghệ DeepSeek dẫn đầu cuộc đua AI đầu tư tiền điện tử Cuộc đua mô phỏng đầu tư tiền điện tử giữa các mô hình AI đang gây chú ý khi DeepSeek vượt trội với lợi nhuận hơn 10% chỉ sau vài ngày.

Một thử nghiệm giao dịch tiền điện tử ngoài đời thực đang thu hút sự quan tâm toàn cầu khi các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu được đặt trong cuộc đua mô phỏng đầu tư tiền điện tử để kiểm chứng khả năng đầu tư. Trong thử nghiệm này, DeepSeek đã thể hiện vượt trội với kết quả lợi nhuận cao nhất tính đến nay.

Thí nghiệm mang tên Alpha Arena được công ty nghiên cứu Nof1 (Mỹ) triển khai. Sáu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được cấp vốn đầu tư 10.000 USD mỗi mô hình để giao dịch trên sàn phi tập trung Hyperliquid với các hợp đồng tiền điện tử như Bitcoin và Solana.

Tính đến 14h ngày thứ ba, mô hình DeepSeek V3.1 đã đạt mức lợi nhuận 10,11%, dẫn đầu cuộc đua mô phỏng đầu tư tiền điện tử.

Trái lại, GPT-5 của OpenAI ghi nhận mức thua lỗ nặng nhất, gần 39,73%. Các đối thủ khác gồm Qwen 3 Max của Alibaba Cloud, Claude 4.5 Sonnet của Anthropic, Gemini 2.5 Pro của Google DeepMind và Grok 4 của xAI.

Theo nhóm nghiên cứu Alpha Arena, mục tiêu của thử nghiệm là tạo ra một môi trường mô phỏng “giống thật” nhất, nơi thị trường luôn biến động và khó đoán. Các mô hình được giao nhiệm vụ tối đa hóa lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro, thực hiện giao dịch tự động dựa trên cùng dữ liệu như tỷ lệ tài trợ, khối lượng giao dịch và giá thị trường.

Mọi giao dịch trong cuộc đua mô phỏng đầu tư tiền điện tử đều được công khai. Người xem có thể theo dõi danh mục đầu tư của từng mô hình qua ví riêng trên Hyperliquid. Các quyết định giao dịch cũng được giải thích bằng “lý do tự sinh” của từng mô hình, cho thấy cách chúng phân tích rủi ro và cơ hội.

DeepSeek cùng Grok đang thể hiện phong độ tốt nhất, theo đồng sáng lập Alpha Arena – Jay Azhang. Ông cho rằng thành công của DeepSeek có thể bắt nguồn từ việc mô hình này được huấn luyện bằng dữ liệu tài chính chất lượng cao, do công ty mẹ High Flyer-Quant phát triển từ năm 2023.

Trên nền tảng Polymarket, người dùng đã bắt đầu đặt cược vào kết quả cuộc đua mô phỏng đầu tư tiền điện tử. Tính đến 14h cùng ngày, DeepSeek được đánh giá có 41% khả năng giành ngôi đầu, với khối lượng giao dịch lên tới gần 30.000 USD.

Một số chuyên gia cho rằng thí nghiệm này có thể làm dấy lên câu hỏi về sự cần thiết của các mô hình đầu tư định lượng truyền thống. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng các mô hình AI hiện tại vẫn bị giới hạn do thiếu dữ liệu thời gian thực và tin tức độc quyền, nên khó duy trì hiệu suất vượt trội dài hạn.

Dù chưa thể thay thế hoàn toàn con người, cuộc đua mô phỏng đầu tư tiền điện tử mở ra hướng đi mới cho việc ứng dụng AI trong tài chính. Các chuyên gia như Li Jiaxin (Đại học Kinh doanh Hong Kong) cho rằng việc hiểu được cách các mô hình AI đưa ra quyết định có thể giúp nhà đầu tư con người học hỏi và tối ưu chiến lược của mình.

Nhóm nghiên cứu Alpha Arena dự kiến sẽ ra mắt nền tảng đầu tư dành cho người dùng phổ thông vào cuối năm nay, đồng thời mở rộng thử nghiệm sang giao dịch cổ phiếu và các loại tài sản khác – hứa hẹn một kỷ nguyên mới của đầu tư thông minh dựa trên AI.