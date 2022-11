Đem 'hành trang' về sức khỏe sinh sản cho giới trẻ xứ Nghệ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính cho vị thành niên, thanh niên có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây là các đối tượng đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa tuổi thiếu nhi và tuổi trưởng thành, có rất nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý. Ngành Dân số Nghệ An bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn đã tạo sân chơi ý nghĩa cho lứa tuổi học trò và giúp các em nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản.

Nhiều sân chơi thiết thực và ý nghĩa

Cuộc thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên” vừa được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Yên Thành tổ chức tại Trường THPT Bắc Yên Thành đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của hơn 1.500 học sinh trong toàn trường. Cũng đã lâu rồi ngôi trường nằm ở vùng khó khăn của huyện lúa mới được trở lại không khí “bùng nổ” như vậy trong một hoạt động ngoại khóa ngoài trời. Các thí sinh trải qua 33 câu hỏi gay cấn, kịch tính và phải đến câu hỏi phụ thứ ba mới tìm được người thắng cuộc.

Các em cũng được tham gia các trò chơi, trả lời các câu hỏi bao gồm các kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên và hiểu biết về các lĩnh vực khác, như: văn hóa, xã hội, lịch sử, về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Là học sinh thắng cuộc, em Nguyễn Văn Thắng - lớp 12A1 cho biết: “Để tham gia cuộc thi này, em và các bạn thí sinh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu các kiến thức về sức khỏe sinh sản và nhiều vấn đề khác xung quanh lứa tuổi học trò. Em thấy cuộc thi rất bổ ích vì chúng em không chỉ được tham gia trò chơi, được trải nghiệm mà còn được trực tiếp nghe các bác sĩ và các chú, các dì đến từ Chi cục Dân số - KHHGĐ chia sẻ nhiều kiến thức liên quan đến giới tính của tuổi học trò”.

Đây là lần đầu tiên sân chơi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về dân số sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên được tổ chức tại Trường THPT Bắc Yên Thành và không chỉ ban tổ chức mà chính các thầy, cô giáo cũng bất ngờ trước sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của học sinh.

“Chúng tôi được rất nhiều từ cuộc thi này bởi với năng lực của nhà trường sẽ không tổ chức được một cuộc thi quy mô, bài bản và lý thú như vậy. Điều quan trọng hơn, cuộc thi rất thiết thực với tuổi học trò, đi vào một vấn đề khá nhạy cảm, tế nhị mà lâu nay vẫn còn ngại nói đến ở các nhà trường học. Tôi nghĩ rằng, sau cuộc thi, chúng tôi sẽ có cách tiếp cận khác về vấn đề giới tính để giúp học sinh có thêm nhiều hiểu biết, kỹ năng”. Thầy giáo Nguyễn Bá Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Yên Thành

Cuộc thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức về dân số sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên” là sân chơi đã được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình triển khai nhiều năm nay dành cho học sinh độ tuổi THPT. Điều thú vị ở cuộc thi này là thu hút được sự tham gia của nhiều đối tượng gồm giáo viên, học sinh, hình thức tổ chức sinh động, hấp dẫn và tạo được sự hào hứng.

Để đem đến cho thí sinh những giây phút ý nghĩa, những người làm công tác dân số ở Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã rất trăn trở khi thiết kế chương trình, bao gồm xây dựng kịch bản, lên câu hỏi và tổ chức các hoạt động xung quanh cuộc thi như biểu diễn văn nghệ, triển khai chương trình dân vũ, phần thi của giáo viên để cứu trợ các thí sinh. Một số trường còn thành lập các đội cổ động viên một cách bài bản để có thể tranh giải cho đội cổ vũ chuyên nghiệp và hấp dẫn nhất.

Linh hoạt, sinh động và đúng đối tượng

“Là con gái để tỏa sáng” là cuộc thi mới nhất vừa được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức với sự tham gia của học sinh đến từ 3 trường THCS trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc thi về sức khỏe sinh sản được triển khai với đối tượng học sinh THCS - một độ tuổi còn nhiều tò mò về giới tính nhưng lại chưa được cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng.

Nói về lý do triển khai cuộc thi này, ông Nguyễn Hữu Quang - Trưởng phòng Truyền thông Dân số, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết: "Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, mất cân bằng giới tính khi sinh... Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của mọi người về vấn đề giới tính và nhằm động viên, khuyến khích trẻ em gái tự tin, vươn lên thực hiện quyền bình đẳng trong tương lai. Đây còn là dịp để các em học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo và tiếp cận với những thông tin chính xác, tin cậy về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao hiểu biết, kiến thức và kỹ năng sống cơ bản để từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, có lối sống lành mạnh, trong sáng giữ được nét hồn nhiên đáng yêu của tuổi học trò".

Cũng trong tháng 10 này, nhiều buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống xâm hại tình dục và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được tổ chức cho hơn 3.000 học sinh tại các Trường THPT Quỳ Hợp, Trường THPT Quỳ Hợp 3, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Qua chương trình truyền thông, các em được cung cấp các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, những thay đổi về thể chất cũng như tâm sinh lý vị thành niên, thanh niên, đồng thời giúp các em hiểu biết và có hành vi tích cực trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo hành trang bước vào cuộc sống.

Mặc dù, việc trang bị các kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản là điều hết sức quan trọng nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, số học sinh hiểu đầy đủ về vấn đề này còn hạn chế. Trong khi, hiện nay mạng xã hội phát triển, học sinh dễ dàng tiếp cận với những thông tin không phù hợp và thiếu chính xác. Thực tế cũng cho thấy, qua các buổi tư vấn trực tiếp, có nhiều vấn đề khá đơn giản nhưng học sinh lại chưa hiểu đầy đủ hoặc hoàn toàn không nắm bắt được các kiến thức cơ bản.

Đó cũng là lý do vì sao, trong thời gian qua, tình trạng nghỉ học để lấy chồng sớm, tình trạng nạo phá thai vẫn diễn ra ở lứa tuổi học đường. Hiện trung bình mỗi năm cả nước có gần 300 nghìn ca phá thai, chủ yếu ở độ tuổi từ 15 - 19. Trong đó, tỷ lệ phá thai hơn 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80% và 60 - 70% ca phá thai là học sinh, sinh viên; tỷ lệ biến chứng do phá thai vẫn còn cao. Ngoài ra, số trẻ em bị bỏ rơi do mang thai ngoài ý muốn tuy không nhiều nhưng vẫn còn tồn tại.