Đến ngày 15/8, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa cho thị trường Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đây là năm thứ 3, ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai việc thay sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, thị trường sách giáo khoa cho năm học mới có những đặc thù riêng.

Theo đó, với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12, các em sẽ học theo chương trình hiện hành và đây cũng là lứa học sinh cuối cùng học chương trình này.

Thời điểm này, thị trường sách giáo khoa cho năm học mới khá sôi nổi. Tuy nhiên, số lượng khách mua bán lẻ không nhiều, phần lớn phụ huynh, học sinh chọn mua sách qua các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi đó, học sinh các lớp 1, 2, 3, 6, 7 và lớp 10 sẽ học sách đại trà theo chương trình mới.

Các lớp còn lại là lớp 4, 8 và lớp 11 học sinh cũng sẽ học sách mới, nhưng đây là những bậc học triển khai năm đầu tiên nên việc cung ứng sách có chậm hơn các lớp học khác.

Là đơn vị cung ứng chính sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiều năm nay, ông Trần Xuân Toàn – Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học cho biết: Hiện nay, sách của các lớp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 về cơ bản đã đáp ứng được 100% và tại thời điểm này không có tình trạng thiếu sách giáo khoa. Tuy nhiên, với các lớp 4, 8 và 11, hiện các nhà xuất bản đã có đủ đầu sách nhưng việc in và phát hành còn chậm, trước mắt chúng tôi chỉ mới cung ứng được khoảng 70% và cố gắng đến ngày 15/8 sẽ cung ứng đủ sách cho thị trường ở Nghệ An.

Việc cung ứng sách giáo khoa được đảm bảo đủ cho nhu cầu học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay lên lớp 8, đây là năm thứ 3, em Bảo Trâm - học sinh Trường THCS Hà Huy Tập học theo chương trình sách giáo khoa mới nên em không còn bỡ ngỡ khi cùng một lúc phải chọn nhiều cuốn sách ở các bộ sách khác nhau. Hiện tại, về cơ bản, Trâm đã chọn đủ sách giáo khoa cho mình. Còn một số cuốn sách như bài tập Giáo dục công dân, bài tập Toán, Trâm cho biết, tạm thời các nhà sách chưa cung ứng và em dự kiến trước ngày khai giảng sẽ trở lại các cửa hàng để mua sắm đủ bộ sách cho năm học mới.

Tại một số cửa hàng khác trên địa bàn thành phố Vinh, một số chủ cơ sở kinh doanh cũng cho biết, hiện sách giáo khoa về cơ bản đã đủ. Tuy nhiên, với các sách mới như lớp 4,8, 11 vẫn đang thiếu sách bài tập, phụ huynh có thể chủ động đăng ký trước. Ngay sau khi có sách, các cửa hàng sẽ thông báo hoặc chuyển sách đến tận tay.

Hiện theo tổng hợp của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học, đến tháng 8 năm nay, đơn vị này đã phát hành hơn 6,2 triệu bản sách, trong đó, hơn 2,9 triệu bản sách giáo khoa, hơn 1,5 triệu bản sách bài tập và hơn 1,7 triệu sách tham khảo. Đại diện công ty này cho biết, trước đây, công ty cung ứng khoảng 60% thị trường sách giáo khoa cho tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, hiện nay con số này chỉ khoảng 40%.

Ngoài kênh bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng tại các nhà sách ở thành phố Vinh, các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thì hơn một nửa sẽ cung ứng qua các nhà trường. Số sách còn lại cho thị trường Nghệ An thuộc về một số nhà sách khác với nhiều cách cung ứng khác nhau. Tuy nhiên, qua nắm bắt, năm nay, phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa đều được chiết khấu 10% so với giá in trên bao bì.

Giá sách giáo khoa và đồ dùng học tập năm nay không tăng. Một số mặt hàng giảm hơn năm ngoái. Học sinh mua sách giáo khoa, ít nhất sẽ được chiết khấu 10% so với giá bìa. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài các địa bàn truyền thống, thì việc cung ứng sách giáo khoa cho các huyện miền núi cao luôn nhận được sự quan tâm. Năm nay, theo tổng hợp của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học, số lượng sách các trường miền núi đặt qua đơn vị chỉ đạt khoảng 30% thay vì 60% như trước đây.

Trước đó, một thực tế tại nhiều trường học ở các huyện miền núi, để đảm bảo có đủ sách giáo khoa cho học sinh, nhiều nhà trường và giáo viên đã chủ động đặt sách cho phụ huynh và cho phụ huynh nợ tiền sách. Tuy nhiên, không tránh được trường hợp, việc thu hồi tiền của các nhà trường gặp khó khăn khiến cho số tiền nợ sách giáo khoa bị tồn đọng. Tại thời điểm này, ít nhất có 5 huyện miền núi cao vẫn đang nợ tiền sách giáo khoa từ các năm học trước khoảng 4 tỷ đồng.

Sách giáo khoa hiện đã được chuyển đến các nhà trường để kịp cung ứng cho học sinh trước ngày khai giảng. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khó khăn trên, một con số khá tích cực, đó là hiện nay, khoảng 30% học sinh ở Nghệ An đang tái sử dụng sách cũ. Trên chợ mua bán sách cũ ở thành phố Vinh, càng gần đến năm học mới, nhu cầu trao đổi sách và mua bán sách cũ khá sôi nổi.

Mức giá chung cho một cuốn sách giáo khoa cũ được rao bán giá chỉ dao động từ 1.000 – 5.000 đồng/cuốn. Trong khi đó, nếu phụ huynh, học sinh nào có nhu cầu mua cả bộ thì cũng chỉ khoảng 100.000 – 150.000đồng, bao gồm cả sách tham khảo, sách bài tập.

Phụ nữ phường Hưng Dũng quyên góp sách giáo khoa cho học sinh vùng cao. Ảnh: Mỹ Hà

Để tiếp sức cho học sinh khó khăn, từ đầu Hè đến nay, nhiều tổ chức, đơn vị cũng đã đứng ra quyên góp, hỗ trợ sách cho học sinh nghèo.

Ngoài sự nỗ lực của các nhà hảo tâm, năm nay, các nhà xuất bản thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ trao tặng gần 3.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Tân Kỳ.

Ngoài sách giáo khoa mới, học sinh có thể tìm mua sách giáo khoa cũ tại một số cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ (thành phố Vinh) với mức giá từ 100.000 - 150.000 đồng. Ảnh: Mỹ Hà

Về phía các nhà trường cũng đã chủ động kết nối với học sinh cũ để quyên góp sách giáo khoa nhằm tạo nguồn và trao tặng sách cho những học sinh nghèo, học sinh khó khăn…