Thể thao Derby xứ Nghệ: Cuộc so tài của 2 'kèo trái' Michael Olaha bên phía Sông Lam Nghệ An và Geovane Magno bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 2 trong số những cầu thủ sở hữu "kèo trái" lợi hại nhất tại V.League hiện nay.

1. Tính đến thời điểm hiện tại, Michael Olaha đang có mùa giải thứ 7 khoác áo đội chủ sân Vinh. Chỉ riêng ở sân chơi V.League, tiền đạo người Nigeria đã có tổng cộng 144 lần ra sân thi đấu và ghi được 39 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An. Có thể khẳng định là trong suốt chiều dài lịch sử, chưa có ngoại binh nào "chung thủy" với Sông Lam Nghệ An như Michael Olaha.

Michael Olaha đang là "linh hồn" của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Trong những mùa giải gần đây, tiền đạo mang áo số 7 chính là "công thần" của đội bóng xứ Nghệ khi liên tục đóng vai "cứu tinh" với những pha lập công quý hơn vàng. Điển hình như tại V.League 2023/2024, chân sút sinh năm 1997 đã lập cú đúp bàn thắng trong trận đấu hết sức quan trọng với Thể Công-Viettel, ở vòng đấu cuối cùng, giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng an toàn.

Mặc dù chưa ghi được bàn thắng nào trong 2 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2024/2025, nhưng Michael Olaha vẫn là quân bài quan trọng nhất của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Và chắc chắn là ở trận derby xứ Nghệ sắp tới với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Michael Olaha sẽ tiếp tục được ban huấn luyện, các đồng đội và các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An đặt trọn niềm tin.

. Geovane Magno (áo đỏ) đã có 3 bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Truyền hình Hà Tĩnh

2. Tương tự Michael Olaha, Geovane Magno cũng đang cho thấy tầm quan trọng của mình trong đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cú hattrick vào lưới SHB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 2 tại V.League 2024/2025 là minh chứng rõ ràng. Ngoài khả năng săn bàn khá đa dạng (sút xa, sút phạt, đánh đầu...), tiền đạo người Brazil còn làm rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho các đồng đội thi đấu xung quanh.

Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật sắc bén, Geovane Magno thường xuyên có những pha đi bóng lắt léo và tung ra những đường chuyền làm xé toang hàng phòng ngự của đối phương. Chính vì vậy, để vô hiệu hóa được chân sút sinh năm 1994 là nhiệm vụ không hề dễ dàng với các hậu vệ của Sông Lam Nghệ An, nhất là đội chủ nhà sẽ thiếu vắng trung vệ Sebastian Zaracho (treo giò).

Nếu không phong tỏa được Geovane Magno, nguy cơ bị thủng lưới của Sông Lam Nghệ An là vô cùng lớn. Đặc biệt, trải qua 7 mùa giải liên tiếp chinh chiến tại đấu trường V.League trong màu áo Câu lạc bộ Sài Gòn, Câu lạc bộ Hà Nội, Câu lạc bộ Thể Công-Viettel, Công an Hà Nội và giờ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Geovane Magno đã không còn lạ lẫm gì với lối chơi của Sông Lam Nghệ An.

Cùng chờ xem, Michael Olaha hay Geovane Magno sẽ là gương mặt thi đấu xuất sắc hơn trong trận derby xứ Nghệ ở vòng 3 của V.League 2024/2025, sẽ diễn ra trên sân Vinh vào lúc 18h ngày 29/9?