Thể thao

Sông Lam Nghệ An và những khó khăn phải vượt qua

Chỉ mới 2 vòng đấu trôi qua, nhưng Sông Lam Nghệ An chưa gặp nhiều may mắn. Và nếu không có được những tín hiệu khả quan trong thời gian tới thì đây sẽ là một mùa giải khó khăn nữa của Sông Lam Nghệ An.