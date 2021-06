Đi câu cá, 4 thanh niên bị phạt 8 triệu đồng vì không giữ khoảng cách để chống dịch

4 thanh niên tụ tập câu cá tại cảng cá Diễn Ngọc.

Vào 15h ngày 23/6, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Ngọc phát hiện 4 nam thanh niên, gồm: T.V.T và Đ.V.S, cả hai đều sinh năm 1995, trú tại xã Diễn Bích, cùng T.H.S và N.X.Đ sinh năm 2000, trú tại xã Diễn Ngọc, rủ nhau đi câu tại cảng cá Diễn Ngọc, không giữ khoảng cách an toàn, trong thời điểm được khuyến cáo chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.