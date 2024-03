Đi tìm nguyên nhân UBND tỉnh hủy bỏ Dự án chợ Cầu Thông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đầu năm 2024, một thông tin rất được dư luận quan tâm là UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 64/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản pháp lý đối với Dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Thông (Dự án chợ Cầu Thông), nằm trên đường Nguyễn Thiếp tại phường Trung Đô, thành phố Vinh.

Không giải phóng được hết mặt bằng

Dự án chợ Cầu Thông do Công ty CP Xây dựng sản xuất thương mại Trang Anh (Công ty Trang Anh), làm chủ đầu tư từ năm 2010. Trước đó, vào năm 2005, UBND tỉnh đã phê duyệt mặt bằng quy hoạch tổng thể xây dựng chợ Cầu Thông tại khối 8, phường Trung Đô, với diện tích quy hoạch là 1.780m2, mật độ xây dựng 58%. Cũng trong năm 2005, UBND TP. Vinh có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư xây dựng chợ Cầu Thông; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và giao cho UBND phường Trung Đô làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do không có kinh phí thực hiện, từ năm 2007, UBND TP.Vinh đã đồng ý cho Công ty Trang Anh làm chủ đầu tư thay UBND phường Trung Đô. Sau đó, UBND tỉnh cũng đã thống nhất phương án này, Công ty Trang Anh được phép kế thừa hoặc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Khu A của Dự án chợ Cầu Thông nay thành bãi đất trống. Ảnh: Tiến Đông

Được biết, thời điểm đó, khu vực chợ Cầu Thông đang thuộc quản lý của Hợp tác xã Ánh Hồng, với 2 khu đất, có tổng diện tích 2.300m2. Vào ngày 3/7/2008 UBND phường Trung Đô có biên bản bàn giao mặt bằng và nhận tiền đền bù giữa UBND phường Trung Đô và hộ bà Nguyễn Thị Xuân (vợ ông Trịnh Xuân Phụng - Chủ tịch Hợp tác xã Ánh Hồng quản lý khu đất) với số tiền 302,6 triệu đồng trên diện tích khoảng hơn 2.300m2. Trong đó, đã giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh 1.800m2, còn lại khoảng gần 500m2 (gồm nhà cấp 4 và nhà kinh doanh karaoke), gia đình chịu trách nhiệm tự giải tỏa bàn giao cho Công ty Trang Anh trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ số tiền nêu trên.

Dùng dằng mãi, sau rất nhiều năm, đến thời điểm hiện tại, phần diện tích gần 500m2 còn lại vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng xong (mới bàn giao được khoảng 200m2), số còn lại do hộ gia đình ông Phan Trọng Nguyên (con rể của bà Xuân, ông Phụng), sinh sống trên khu đất đó đã không chịu di dời, dù rằng ông Nguyên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khu B của khu đất sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tiến Đông

Ngày 12/8/2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3573/QĐ.UBND-CN phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Cầu Thông với diện tích điều chỉnh quy hoạch 2.318,7m2, gồm 2 khu vực, trong đó, khu A có diện tích 1.855m2, khu B có diện tích 467,3m2. Phần diện tích 467,3m2 trước đây dự kiến quy hoạch bãi đỗ xe được quy hoạch làm nhà làm việc của ban quản lý và dịch vụ tổng hợp 5 tầng.

Liên tục trong nhiều năm, mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND TP. Vinh giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án, thế nhưng, việc giải phóng mặt bằng trên khu đất mà gia đình ông Phan Trọng Nguyên đang ở đã không thực hiện được. Phía gia đình ông Phan Trọng Nguyên cũng đã nhiều lần khiếu nại, được lãnh đạo tỉnh tiếp công dân, đồng thời, yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các tiểu thương đang buôn bán tại chợ tạm trên khu B. Ảnh: Tiến Đông

Hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan

Trở lại với câu chuyện Công ty Trang Anh tiếp nhận dự án xây dựng chợ Cầu Thông, song song với việc chờ giải phóng mặt bằng tại khu B, từ năm 2008-2016, công ty này cũng đã tiến hành xây dựng chợ kiên cố trên khu A với khoảng hơn 40 hộ dân kinh doanh.

Ngày 13/11/2014, UBND tỉnh cũng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư và ngày đến 4/12/2014 thì cho Công ty Trang Anh thuê đất đợt 1 với diện tích 1.855m2 (Khu A), theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Tấm bảng chợ Cầu Thông nằm khuất sau mái tôn nơi góc đường Nguyễn Thiếp. Ảnh: Tiến Đông

Để thực hiện dự án, vào năm 2016, Công ty Trang Anh đã tiến hành tách thành 2 công ty: Công ty CP Xây dựng sản xuất thương mại Trang Anh và Công ty CP Dịch vụ thương mại Trang Anh. Phần đất 1.855m2 thuộc khu A trước đây được thay đổi người sử dụng đất sang Công ty CP Dịch vụ thương mại Trang Anh. Cũng trong năm 2017, Công ty CP Dịch vụ thương mại Trang Anh tiến hành sáp nhập với Công ty CP phát triển đô thị Vinh.

Cùng thời điểm này, chủ đầu tư đã tiến hành phá bỏ khu chợ đang hoạt động trên diện tích 1.855m2 để làm các thủ tục điều chỉnh và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa nhà chung cư cao 15 tầng, sau khi liên danh với Công ty CP Phát triển đô thị Vinh (nay đổi thành Công ty CP Tổng Công ty Sài Gòn Land). Tuy vậy, phương án xây dựng chung cư cao 15 tầng sau đó đã không được UBND tỉnh thông qua.

Khu A lâu nay trở thành bãi đậu xe. Ảnh: Tiến Đông

Hiện tại, theo quan sát thực tế của chúng tôi, khu A của dự án hiện đang bỏ trống; còn khu B, ngoài ngôi nhà của ông Phan Trọng Nguyên thì chủ đầu tư đã xây dựng một chợ tạm để các hộ dân vào kinh doanh, buôn bán, sau khi chợ cũ tại khu A bị dỡ bỏ để dự tính xây dựng chung cư cao 15 tầng.

Do dự án chợ Cầu Thông mãi không thể thực hiện, việc chuyển đổi sang xây dựng chung cư cao tầng tại khu A không được thông qua, ngày 10/1/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản pháp lý của UBND tỉnh Nghệ An đối với Dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Thông tại phường Trung Đô, thành phố Vinh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định bãi bỏ các văn bản liên quan đến dự án như: Công văn số 1314/UBND-CN ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về chuyển đổi chủ đầu tư xây dựng chợ Cầu Thông tại phường Trung Đô, thành phố Vinh; Giấy chứng nhận đầu tư số 27121000098 do UBND tỉnh cấp ngày 13/11/2014 cho Công ty Trang Anh; Quyết định số 3573/QĐ.UBND-CN ngày 12/08/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Cầu Thông; Quyết định số 685/QĐ-UBND.ĐC ngày 4/12/2014 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Trang Anh thuê đất đợt 1.

Nguyên nhân hủy bỏ là bởi: Dự án chợ Cầu Thông không còn phù hợp với các quy hoạch liên quan. Do Công ty Trang Anh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên thời hạn 1 năm, năng lực tài chính không đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ dự án; không phối hợp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án; Nhà đầu tư không thực hiện theo đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0331370514 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 13/1/2017. Ngoài ra, do việc thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi chủ đầu tư chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 40, Luật Đầu tư 2014 và Điều 38, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trong Quyết định số 64, UBND tỉnh cũng giao cho các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát các thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo khi hủy bỏ các văn bản nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành; phối hợp với nhà đầu tư đánh giá các chi phí, nghĩa vụ tài chính, đất đai để xử lý, tham mưu phương án xử lý các vấn đề liên quan đến dự án theo quy định.

Sau khi UBND tỉnh có Quyết định 64, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Võ Biểu - Giám đốc Công ty Trang Anh. Ông Biểu cho biết, việc chậm thực hiện dự án là do chính quyền địa phương không giải phóng được mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Phía đơn vị cũng đã bỏ rất nhiều tiền của, công sức từ khi được UBND cho phép thực hiện Dự án chợ Cầu Thông đến nay.

Liên quan đến Quyết định 64, ông Biểu cho biết, ông cũng đã nhận được quyết định này, nhưng chưa được mời làm việc cụ thể, đồng thời cũng chưa có phản hồi cụ thể về điều này...