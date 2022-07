Điểm ưu việt trong phát triển không gian xanh của Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River

(Baonghean.vn) - Không gian xanh của Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River đến từ những ý tưởng táo bạo và mới mẻ của chủ đầu tư. Sự bài bản trong quy hoạch dự án đã làm nên thương hiệu của một dự án sinh thái đáng sống bậc nhất Nghệ An.

Cư dân hiện đại luôn đề cao những giá trị và chuẩn mực sống mới. Hiện nay, người trẻ quan niệm chốn an cư không đơn thuần chỉ là một nơi để trở về mà còn là không gian để vừa tận hưởng nhịp sống thường nhật, vừa thư giãn, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Đây cũng là lý do khiến các khu đô thị sinh thái, các dự án xanh được quy hoạch bài bản và đồng bộ ra đời, trở thành vùng đất hứa của mọi giấc mơ an cư.

Nhu cầu về công trình xanh không ngừng tăng

Theo khảo sát World Green Building Trends 2018 của Dodge Data & Analytics, người Việt Nam có mức độ quan tâm đến không gian sống lành mạnh, tốt cho sức khỏe đạt 28%, cao hơn mức trung bình toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và Mỹ. Sau dịch bệnh Covid-19, dự kiến con số này sẽ còn cao hơn khi người Việt ngày càng quan tâm tới chất lượng không gian, môi trường nơi mình sinh sống.

Thực tế, nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh thiên nhiên chính là “liệu trình” tuyệt vời cho tâm hồn và sức khỏe con người. Hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh quan xanh mát giúp con người sống lạc quan và cảm thấy hạnh phúc hơn. Việc quy hoạch nhiều không gian xanh trong các khu đô thị cũng chính là một giải pháp hiệu quả để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Kiến tạo một dự án xanh hay một dự án sinh thái, theo các chuyên gia về quy hoạch kiến trúc, ngoài diện tích mảng xanh lớn, các công trình còn phải đảm bảo diện tích mặt nước, mặt thoáng... Vì vậy, chỉ những dự án tọa lạc ở nơi có điều kiện phù hợp về thiên nhiên cảnh quan và môi trường sống mới tạo nên một không gian sống xanh đúng nghĩa.

Tại Nghệ An, nơi thị trường bất động sản đang phát triển mạnh mẽ, một số chủ đầu tư đã mang tham vọng tạo nên những dự án xanh tiên phong, đáng sống. Với lợi thế về quỹ đất, về tính sơ khai của thiên nhiên, một vài dự án đã trở thành điểm đến lý tưởng, thỏa mãn mọi tiêu chí về một dự án sinh thái đúng nghĩa. Nổi bật nhất hiện nay là Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River do MBLand làm chủ đầu tư.

Sống xanh 24/7 tại khu đô thị sinh thái hot nhất Nghệ An

Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River là khu đô thị gây tiếng vang lớn tại thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ từ khi ra đời đến nay. Sự tiên phong trong ý tưởng tạo dựng một dự án sinh thái cùng tham vọng mang đến một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội cùng dịch vụ tiện ích đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho dự án.

Vinh Park River chinh phục trái tim của những người cầu toàn về một cuộc sống an toàn cho sức khỏe ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với tiêu chí tôn trọng cảnh quan tự nhiên khi quy hoạch, chủ đầu tư đã đưa không gian xanh len lỏi trong từng ngách sống của cư dân. Tại đây, MBLand bố trí 3 công viên cũng là 3 cụm tiện ích nội khu, cung cấp cho cư dân khu thể thao, gym ngoài trời, sân tập yoga, sân bóng rổ, sân cầu lông, đường dạo bộ, đường đạp xe… Với những tiện ích đẳng cấp này, cư dân của khu đô thị phía Nam thành phố Vinh có thể tận hưởng cuộc sống lý tưởng mỗi ngày.

Khu đô thị còn được bao quanh bởi 2 dòng sông là sông Cầu Gãy và sông Lam thơ mộng, hiền hòa - một lợi thế hiếm có khó tìm trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay. Yếu tố mặt nước cung cấp cho khu đô thị bầu không khí mát mẻ, trong lành, xua tan cảm giác oi nóng của khí trời Nghệ An trong những ngày hè nắng bức.

Chưa kể, với hơn 1.600 tán cây xanh, 11 giống cây tán lá lớn, dự án sẽ gối đầu phủ sắc xanh tươi khắp 4 mùa trong năm. Và cư dân tại khu đô thị chỉ cần bước ra cửa là đã chạm tay vào màu xanh của đất trời, của thiên nhiên, cảm nhận được mùi hương của cây cỏ, hoa lá.

Không chỉ thổi làn gió mới vào thị trường bất động sản Nghệ An bằng những sản phẩm đẳng cấp, Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River mang lại một không gian sống lý tưởng, với môi trường không bụi bặm náo nhiệt, cư dân tương lai sẽ có nhiều không gian để sống chậm, thả mình giữa thiên nhiên để cảm nhận sâu các cung bậc cảm xúc và bồi nắp nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Với những gì chủ đầu tư đang kiến tạo tại Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River, khu đô thị sinh thái phía Nam thành phố Vinh chính là nơi hội tụ, kết nối tinh hoa khu vực, đem lại trải nghiệm đa dạng hiện đại mà cư dân văn minh luôn tìm kiếm.