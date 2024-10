Giải trí Diễn biến vụ Hương Tràm gửi đơn tố cáo người tung tin đồn sang Mỹ sinh con Phía Hương Tràm đưa ra thông báo sau thời gian nộp đơn đề nghị xử lý các tài khoản tung tin đồn sai sự thật, vu khống và ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội.

Hương Tràm thông tin kết quả việc giải quyết hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và vu khống trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Tối 1/10, ca sĩ Hương Tràm và công ty quản lý chính thức lên tiếng về việc giải quyết hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và vu khống trên mạng xã hội. Phía Hương Tràm cho biết thời gian qua, vụ việc liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và vu khống Hương Tràm mang thai, cắt ghép hình ảnh người thân trong gia đình Hương Tràm trên các trang tin điện tử, mạng xã hội đã được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Trong văn bản số 3470/STTTT-Ttra ngày 14/8/2024, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho biết đã nhận được đơn ngày 23/5/2024 và ngày 4/8/2024 của bà Phạm Thị Hương Tràm (ca sĩ Hương Tràm) về đề nghị Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM xem xét, xác minh, xử lý việc trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp thông tin gây ảnh hưởng tới cô.

Sau khi xem xét nội dung đơn, tài liệu kèm theo, kiểm tra thực tế và làm việc với tổ chức có liên quan, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã làm việc với các bên liên quan. Phía Sở thông tin: "Công ty TNHH Truyền thông Helios là chủ thể đăng ký sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp https://langviet.vn. Sau khi nhận thông tin của Sở, Công ty TNHH Truyền thông Helios đã gỡ bỏ bài viết "Hương Tràm gia nhập hội sao Việt sinh con tại Mỹ?". Ngày 12/8, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã làm việc và ban hành Quyết định xử phạt số 30/QĐ-XPHC (số tiền phạt là 10.000.000 đồng) đối với Công ty TNHH Truyền thông Helios. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Truyền thông Helios đã chủ động đăng bài xin lỗi Hương Tràm".

Một số cá nhân, tổ chức liên quan đã lên tiếng đính chính và xác nhận những thông tin đăng tải là không đúng sự thật, đồng thời công khai xin lỗi Hương Tràm. Ảnh: NVCC

Trên fanpage cá nhân có 1,9 triệu người theo dõi, phía Hương Tràm và công ty quản lý gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng, sở ngành đã quan tâm, hỗ trợ và giải quyết vụ việc một cách công bằng, đúng pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nữ ca sĩ. Thông qua sự việc lần này, Hương Tràm mong muốn gửi gắm thông điệp về việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm.



Cô chia sẻ: "Mạng xã hội là nơi chia sẻ và kết nối, nhưng cần phải thận trọng, văn minh để tránh gây tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Hương Tràm hy vọng sau sự việc này, sẽ không còn ai phải trải qua cảm giác bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm từ môi trường mạng xã hội".

Nữ ca sĩ gốc Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng trong vụ việc lần này để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Bên cạnh đó, Hương Tràm cũng khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ danh dự của bản thân và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, quản lý Hương Tràm xác nhận nội dung bài đăng trên trang cá nhân là những gì nữ ca sĩ và phía công ty muốn lên tiếng về vụ việc.

Nữ ca sĩ 29 tuổi khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ danh dự của mình. Ảnh: NVCC

Trước đó, hồi tháng 5/2024, Hương Tràm gửi đơn đồng thời cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) và Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đề nghị xử lý các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội vì có hành vi đưa thông tin sai sự thật liên quan đến chuyện cô sinh con. Trong đơn, nữ ca sĩ cho rằng các trang báo điện tử, các tài khoản mạng xã hội đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do dân chủ đề đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình. Vì vậy, Hương Tràm làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại đêm nhạc Em gái mưa diễn ra tối 13/5, Hương Tràm thẳng thắn lên tiếng về tin đồn sinh con gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ khẳng định lý do cô rời khỏi Việt Nam là để đi du học và tìm lại bình yên. Giọng ca gốc Nghệ An nói việc mọi người bị dẫn dắt bởi tin đồn đến lúc bùng lên là điều cô không nghĩ tới. "Có những nghệ sĩ trân trọng và bảo vệ đứa bé của mình. Nhưng tôi thuộc tuýp người mà nếu có niềm vui đó, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người, không có gì phải giấu. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Tràm, tiếp theo đó mới đến sự nghiệp", Hương Tràm nói.