Kinh tế Diễn Phúc (Diễn Châu) chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Những năm qua, xã Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu đã đồng lòng, chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Trụ sở UBND xã Diễn Phúc được xây dựng mới khang trang. Ảnh: Văn Trường

Miền quê cách mạng

Xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa. Từ bao đời nay, các thế hệ người dân nơi đây đoàn kết, gắn bó bên nhau, cần cù, sáng tạo trong lao động, kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ nhân dân xã Diễn Phúc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã Diễn Phúc đã giữ vững và phát huy thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Từng bước xây dựng và củng cố hậu phương không ngừng vững mạnh, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến.

Trong thắng lợi vẻ vang đó của dân tộc, có một phần xương máu của những người con Diễn Phúc và biết bao nam nữ thanh niên vượt đường xa tham gia phục vụ kháng chiến. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Diễn Phúc vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau khi hòa bình lập lại, chính quyền và nhân dân xã Diễn Phúc đã chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.

Hệ thống giao thông ở xã Diễn Phúc được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Văn Trường

Diễn Phúc là vùng đất có truyền thống hiếu học nổi tiếng, nơi đây có nhiều dòng họ khoa bảng và cả những hiền tài học vấn uyên thâm...

Những ngày này, về xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu cảm nhận rõ sự thay da đổi thịt nơi đây, vùng quê sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Nét nổi bật là hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống đường trục chính giao thông, đường làng, ngõ xóm của xã được nhựa hóa, bê tông hóa rộng rãi, bằng phẳng, thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển dịch vụ.

Bể bơi của Trường Tiểu học Diễn Phúc với đầy đủ trang thiết bị, được xem là một trong số bể bơi hiện đại trong hệ thống trường công lập. Ảnh: PV



Tuyến đường xã gồm có 15 tuyến với tổng chiều dài 5,91 km, có chiều mặt đường rộng từ 6m được bê tông hóa và nhựa hóa rộng từ 5m, có hệ thống mương thoát nước. Các trục đường xã được lắp đặt đầy đủ biển báo giao thông theo quy định; bố trí gờ giảm tốc tại các nhánh nút giao từ đường trục xã giao nhau với đường trục thôn, xóm trở lên. Hệ thống trường học, trạm y tế cũng được xây dựng mới khang trang.

Hệ thống tưới tiêu, đường giao thông nội đồng đã được bê tông hóa, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất nông nghiệp thuận lợi. Đây là thành quả của sự năng động của lãnh đạo xã cùng chung sức từ người dân xây dựng.

Hệ thống trường học ở xã Diễn Phúc được đầu tư hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Ảnh: Văn Trường

Phát động phong trào thi đua sâu rộng

Ông Mai Đức Cương - Chủ tịch UBND xã Diễn Phúc cho biết: Xác định xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thời gian qua, xã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các tổ chức chính trị, xã hội và toàn thể nhân dân. Để hoàn thành nông thôn mới nâng cao, địa phương đã tập trung rà soát, đánh giá để nắm được những tiêu chí đã đạt và chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra phương pháp tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành.

Khu dân cư mới xã Diễn Phúc được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Văn Trường

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, Đảng ủy, chính quyền xã chọn việc dễ làm trước, việc khó làm sau, đi liền với tuyên truyền, vận động sự chung tay, góp sức của nhân dân, nhất là nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí khó. Người dân đồng tình hưởng ứng, tích cực hiến đất, phá tường rào nhà riêng để mở rộng đường giao thông và các công trình phúc lợi của xã.

Từ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ đối với xã Diễn Phúc trong những năm qua. Thành quả lớn nhất là người dân đã và đang được thụ hưởng "những trái ngọt" từ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Xã Diễn Phúc vẫn lưu giữ, phát triển nghệ thuật truyền thống ca trù. Ảnh: PV

Trong những năm qua, xã Diễn Phúc đã năng động trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đa dạng các ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Như tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân.

Đặc biệt, với lợi thế về giao thông, địa lý, xã khai thác lợi thế tuyến Quốc lộ 7, Quốc lộ 1A và kề thị trấn Diễn Châu thúc để đẩy phát triển mạnh về lĩnh vực dịch vụ thương mại và các ngành nghề phụ, như kinh doanh xăng dầu, gỗ, mộc dân dụng, vật liệu xây dựng, khách sạn, cửa hàng ăn uống…

Đối với 248 ha đất nông nghiệp, xã đẩy mạnh phát triển các mô hình cánh đồng một giống lúa và cánh đồng màu có thu nhập cao, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và chăn nuôi, xây dựng sản phẩm nước mắm sạch đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Mô hình cánh đồng một giống lúa ở xã Diễn Phúc đạt hiệu quả. Ảnh: Văn Trường



Nhờ những nỗ lực không ngừng, nên xã Diễn Phúc có bước thay đổi mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, tổng thu nhập bình quân năm 2023 đạt 56 triệu đồng/người/năm, 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5,8 triệu đồng/tháng.

Trong 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Diễn Phúc đã huy động được hơn 155 tỷ đồng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 4,9 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công, hiến hàng nghìn m2 đất, cây cối, tường rào; làm các công trình cổng chào, sân bóng chuyền ở các làng. Xã Diễn Phúc đầu tư xây mới, nâng cấp được trên 20 tuyến đường xóm, xã.

Với những thành tích đạt được, năm 2017, xã Diễn Phúc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 15/1/2024, UBND tỉnh có quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Quê hương xã Diễn Phúc ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: Văn Trường



Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, công tác văn hóa - xã hội của địa phương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. UBND xã xây mới nhà văn hoá đa chức năng trị giá hơn 10 tỷ đồng, xã có 1 sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền. Tại các xóm đều có khu vui chơi kết hợp cho trẻ em, sân bóng chuyền, sân bóng đá, cầu lông, lắp đặt các dụng cụ trang thiết bị thể thao phù hợp phục vụ nhân dân.

Hệ thống giáo dục tiếp tục phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng, đạt được những kết quả cao trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chương trình phổ cập giáo dục phổ thông đạt kết quả tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm thường xuyên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển.

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chung sức, chung lòng của người dân, kỳ vọng xã Diễn Phúc sẽ ngày càng phát triển hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu.