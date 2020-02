Diễn viên 'Cô gái xấu xí' phản pháo chuyện khoe thân vì hết thời

Hình ảnh mới của Ammy Minh Khuê.

Nỗi đau mất mẹ là lý do khiến tôi dừng lại mọi hoạt động

- Có lý do nào cho sự mất tích của chị trong làng giải trí suốt 4 năm?



Đầu năm 2016 tôi phải đối diện với nỗi đau lớn - nỗi đau mất mẹ, đó là lý do khiến tôi dừng lại mọi hoạt động và trốn tránh qua Singapore. Thời gian đó tôi đã từng có suy nghĩ bỏ nghề, sống một cuộc sống bình lặng. Nhưng sau hai năm tôi nhớ nghề da diết, nhớ trường quay, nhớ sân khấu, nhớ khán giả.

Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của người hâm mộ với tha thiết mong muốn thấy tôi tái xuất, tôi xúc động vô cùng và đó là lý do thúc đẩy tôi quay trở lại thật mạnh mẽ. Khán giả còn cần tôi, nghĩa là tôi còn duyên với nghề, vậy tại sao lại bỏ lỡ trong khi có rất nhiều người mong muốn làm nghề mà không có cơ hội?...



- Trở lại cùng lúc tấn công hai lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc, chị có ôm đồm quá không?



Âm nhạc vốn luôn là niềm đam mê lớn nhất của tôi từ khi còn nhỏ. Đó là cuộc sống, là hơi thở, là động lực vượt qua mọi biến cố. Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ đam mê đó cho dù có nhiều khi đã nghĩ tới bỏ nghề. Mọi thứ đều có thể nhưng âm nhạc thì không!



Chính vì vậy lần trở lại này, việc tôi tấn công lĩnh vực âm nhạc là một điều tất yếu. Trước đây tôi luôn e dè trong việc phát hành sản phẩm bởi tôi quá cầu toàn, cứ làm rồi lại bỏ vì không ưng ý với sản phẩm. Nhưng từ khi mẹ mất tôi suy nghĩ khác, tôi nhận ra mọi thứ trên đời này đều có thể xảy ra, không thể biết được tương lai chuyện gì sẽ đến, chính vì vậy tôi không thể đủng đỉnh được nữa. Tôi cần phải biến suy nghĩ thành hành động, thực hiện những ước mơ và dự định mà tôi luôn ấp ủ.



Về phim ảnh, khi còn được mời đóng phim, nghĩa là khán giả vẫn muốn thấy tôi xuất hiện nên miễn là vai diễn hay tôi sẽ không từ chối. Nhưng trong lĩnh vực này tôi không phải là người chủ động được việc xuất hiện nhiều hay ít. Nếu muốn quay trở lại tôi cần xuất hiện nhiều hơn, và âm nhạc là điều nằm trong tầm tay của tôi. Với tôi, điện ảnh là nghề, là nghiệp, còn âm nhạc là đam mê, tôi hoàn toàn tự tin làm cả hai công việc cùng một lúc.

Nữ diễn viên không ngại thể hiện cảnh nóng trên màn ảnh.

Bối rối khi đóng cảnh nóng

- Trong bộ phim "Đàn bà đã cũ" chị phải đóng nhiều cảnh nóng táo bạo, có cảnh nóng nào làm khó chị? Thực tế trên trường quay với bạn diễn viên có nóng bỏng như khán giả thấy trên phim?



Trong phim có rất nhiều cảnh tôi phải quyến rũ Minh (Khôi Trần đóng), thú thật đó không phải là sở trường của tôi vì ngoài đời tôi khá nam tính. Tôi chưa bao giờ dùng sự nữ tính để quyến rũ đàn ông. Bởi vậy tôi khá bối rối trước những phân đoạn đó. Cuối cùng tôi quyết định biến nó thành những phân đoạn hài hước trong phim, lẳng lơ kiểu vụng về, bởi kết quả là Gia Linh (nhân vật của tôi) luôn thất bại trong việc hấp dẫn Minh nên cách diễn đó hoàn toàn hợp lý.



- Chị nói không sợ cảnh nóng cũng không sợ bị ghét khi vào vai phản diện vậy chiến lược cho sự trở lại lần này bởi vai phản diện lại có cảnh nóng rõ ràng thu hút sự quan tâm của khán giả hơn?



Tôi đã không còn sợ vào vai phản diện từ lâu bởi thấy được tầm quan trọng của việc được khán giả chú ý tới nhân vật của mình. Dù là ghét cũng tốt hơn nhiều việc chẳng để lại được dấu ấn gì trong bộ phim. Hơn nữa tôi cũng có rất nhiều những vai diễn chính diện khác nên khán giả hiểu rất rõ và yêu thương tôi.



Còn về những cảnh nóng, nếu là trước đây, tôi sẽ luôn đề nghị đạo diễn cắt bớt bởi tôi là con người khá cổ hủ. Tôi không quen với việc thể hiện những cảnh đó trên màn ảnh. Nhưng bây giờ đã ngoài 30, trải nghiệm nhiều hơn, suy nghĩ của tôi cũng khác, thoáng hơn nhiều. Nếu như không quá đáng, lại có thể đưa nhân vật của mình lên tôi không có gì phải lo ngại cả.



- Lâu nay chị vẫn bị gắn với cái tên "Cô gái xấu xí", có vẻ như các bộ phim và vai diễn sau này vẫn chưa đủ sức để chị vượt qua được cái bóng của bộ phim đầu tay?



Sau “Cô gái xấu xí” có rất nhiều bộ phim đưa tôi tới gần hơn nữa với khán giả như “Váy hồng tầng 24”, “Vợ tôi là số 1”... nhưng phải nói là mọi người biết đến tôi nhiều nhất vẫn là từ “Cô gái xấu xí” cho dù đó là bộ phim đầu tiên tôi tham gia với rất ít kinh nghiệm diễn xuất, nếu như không muốn nói là không có chút kinh nghiệm đóng phim nào trước đó. Nhưng thời điểm đó phim ảnh chưa nhiều như bây giờ, “Cô gái xấu xí” lại là bộ phim sitcom đầu tiên tại Việt Nam với gần 200 tập, không những vậy phim còn được phát lại cùng thời điểm trên các kênh và khung giờ khác nhau, vậy nên ai có bận rộn tới đâu cũng sẽ ít nhất một lần đã xem bộ phim này. Trong phim tôi nói giọng Bắc (phim được thu tiếng trực tiếp) và lại là một gương mặt mới toanh nên dễ gây được sự chú ý.



Cho dù “Cô gái xấu xí” đem đến cho tôi rất nhiều nhưng tôi cũng rất buồn khi những vai diễn khác không được khán giả nhớ tới, bởi những vai diễn sau này mới là những vai diễn tôi đổ rất nhiều mồ hôi nước mắt. Tôi mong muốn trong tương lai sẽ có một vai diễn có thể làm tôi sống lại một lần nữa trong lòng khán giả cả nước như Hương trong “Cô gái xấu xí”.

Diễn viên "Cô gái xấu xí" khoe thân nóng bỏng, không ngại đóng cảnh nóng.

Tôi muốn đem đến cảm hứng cho những người "đàn bà cũ"

- Gần đây chị xuất hiện trong những shoot hình nóng bỏng, thậm chí khỏa thân trước ống kính. Đó là cách chị gây sự chú ý của khán giả cho lần trở lại này?



Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ câu kéo gì bằng việc đó. Nếu với mục đích câu kéo tôi nghĩ mấy bộ hình của tôi quá kín đáo để câu view, y như phát biểu của cậu nhà báo khi tôi gửi cậu ấy bộ hình mới nhất kèm lời nhắn “bộ này chị chụp hơi táo bạo, em coi đừng shock nhé”. Vậy mà lướt coi xong cậu ấy nói một câu làm tôi chưng hửng: “Thế này mà chị nói hở? Chả có gì để xem".



Lý do gần đây tôi chụp sexy nhiều hơn là vì đã qua ngưỡng 30 tuổi, có lẽ khán giả vẫn nhớ dự án “30 sexy” mà tôi đã thực hiện cách đây vài năm để chào đón tuổi 30 của mình, đó mới là bộ hình sexy đầu tiên tôi chụp chứ không phải tới tận bây giờ. Vì tôi tự hào về điều đó, tự hào tôi là “Đàn bà cũ” và tự hào cả việc tôi là người độc thân. Tôi muốn cho khán giả thấy vẻ đẹp, sự tự tin và hấp dẫn của phụ nữ ngoài 30, tôi muốn đem đến cảm hứng cho những người phụ nữ khác - những người “Đàn bà cũ”.



- Ngoài những nhận xét Minh Khuê sexy cũng có người nói chị chọn cách khoe thân vì đã hết thời? Chị sẽ phản ứng sao trước nhận xét này? Chị có nhận những lời đề nghị khiếm nhã sau khi tung những tấm hình gợi cảm như vậy?



Cứ nhìn vào việc báo chí ưu ái tôi trên mỗi hoạt động họ sẽ tự có câu trả lời cho việc tôi đã hết thời hay chưa. Cho dù tôi có kín cổng cao tường tôi vẫn ra mắt phim, vẫn phát hành bài hát và báo chí vẫn quan tâm, vậy thì tại sao tôi lại phải khoe thân để chứng minh cho điều đó? Tôi thấy hai việc hoàn toàn không liên quan.



Tôi có nhận được một vài lời đề nghị quan tâm hơi thái quá. Có lẽ họ nhầm tưởng tôi đang đưa ra tín hiệu cho một mối quan hệ nhưng họ sai. “I’m single but I’m not available” (Tôi độc thân nhưng không dễ dãi".

Minh Khuê nói cô độc thân nhưng không có nghĩa là dễ dãi.

Ai tin rằng tôi không có đàn ông theo đuổi?



- Khán giả gần như không có thông tin gì về cuộc sống riêng của chị, chả lẽ một cô gái độc thân gợi cảm như chị không có đàn ông theo đuổi?



Tôi không thích chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông khi chưa chắc chắn đó là mối quan hệ lâu dài. Ai tin rằng tôi không có đàn ông theo đuổi như tuyên ngôn ở trên? Tôi độc thân nhưng không có nghĩa là tôi cần một mối quan hệ. Xung quanh tôi luôn có rất nhiều đàn ông theo đuổi, mới có, cũ có, những người vẫn kiên trì chờ đợi nhưng người tôi đang tìm kiếm là người đàn ông đích thực của cuộc đời mình.



- Bước sang tuổi 35 chị có bao giờ lo sợ tuổi già đến nhanh trong khi mình vẫn chưa thực sự trở thành cái tên nổi bật showbiz? Chị có kế hoạch gì cho năm nay?



Có đôi khi tôi lo lắng chứ nhưng tôi luôn tâm niệm “không bao giờ là quá muộn”, quan trọng là bạn có thực sự muốn đạt được điều đó hay không?



Trong năm nay tôi đã lên rất nhiều kế hoạch nhưng xin phép được giữ bí mật để đó là những món quà bất ngờ cho khán giả.