Điều cha mẹ có còn chúng ta lại không

Phải chăng cuộc sống hiện đại ngày nay làm chúng ta bất an hơn, và cũng hay hồ nghi hơn? Tuổi thơ của tôi, tầm tuổi con bây giờ, học cấp hai, cứ sáng đi học trưa về, chiều hoặc ra đồng hoặc lên rừng. Bạn bè có đứa tận bên kia sông phải đi mảng sang bên này chỉ để mua cho mẹ nó cân muối, thế rồi cũng quen, cũng thân, lần nào gặp cũng ríu rít cả buổi không về được. Có đứa nhà tít bên kia núi. Để sang đến bên này nó phải đi bộ mất tiếng rưỡi, leo lên đỉnh núi lại leo xuống, băng qua cánh đồng, qua suối mới gặp được nhau. Đến tên bố mẹ còn chẳng biết chứ đừng nói bố làm gì, mẹ làm gì. Tất nhiên, phần lớn thì cũng là nông dân như nhau cả. Sao bố mẹ tôi, bố mẹ bạn lại không thấy bất an? Sao lại không phải mất công tìm hiểu xem gia đình kia như thế nào?

Chúng ta đang phải và nhất thiết phải nuôi dạy lũ trẻ trong một tâm thế của người bảo vệ. Và cái nề nếp gia đình trở nên đặc biệt quan trọng, sự gắn bó của các cá thể trong mỗi gia đình cũng nói lên cách giáo dục của các ông bố, bà mẹ. Chưa kể, càng ngày, theo các chuyên gia xã hội học, tỷ lệ ly hôn ngày càng cao. Số các ông bố, bà mẹ đơn thân ngày càng nhiều, đồng nghĩa với số trẻ lớn lên thiếu hụt sự chăm sóc của hoặc bố hoặc mẹ càng lớn. Sự tan vỡ của các cuộc hôn nhân có nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất, như tôi hình dung, như tôi so sánh với thế hệ cha mẹ, ông bà của mình, là bởi vì mỗi người đều không thể vặn nhỏ ngọn đèn của mình đi để cả hai cùng tỏa sáng.