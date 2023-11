Điều gì xảy ra khi bạn ăn cá mỗi ngày?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo Healthline, cá được cho là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất hiện nay với nguồn protein tốt cho sức khỏe. Nhưng điều đó không đồng nghĩa ăn cá hằng ngày sẽ thay đổi toàn bộ cơ thể của bạn.

Các loại cá béo như cá hồi chứa nhiều omega-3. Ảnh minh họa: The List

Tăng cường sức khỏe não bộ

Cá có nhiều omega-3 nên não của bạn có thể được hưởng lợi từ việc ăn loại thực phẩm này đều đặn. Một nghiên cứu được công bố trên JAMA Neurology cho thấy ăn cá thường xuyên giúp kiểm soát suy giảm nhận thức có xu hướng xảy ra theo tuổi tác. Phân tích đã tính tới các yếu tố như giới tính, chủng tộc, trình độ học vấn, hoạt động nhận thức, thể chất, mức tiêu thụ rượu và tổng năng lượng hấp thụ.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa ăn cá mỗi ngày sẽ nâng cao chỉ số IQ của bạn một cách kỳ diệu hoặc giúp bạn vượt qua bài kiểm tra khó.

Giúp mắt khỏe mạnh

Bộ não và khả năng nhận thức có xu hướng suy giảm khi bạn già đi, thị lực cũng vậy. Thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn tuổi. Một cách để giảm nguy cơ này là thêm cá vào chế độ ăn hằng ngày.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, cá là nguồn cung cấp DHA và EPA có thể làm giảm nguy cơ lão hóa - thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Cụ thể, ăn dầu cá ít nhất một lần mỗi tuần có liên quan đến giảm một nửa tỷ lệ mắc tình trạng trên.

Ăn cá cũng có tác động tới thị lực của bạn. Ảnh minh họa: The List

Giảm nguy cơ đau tim

Hầu như ai cũng mong muốn có một trái tim khỏe mạnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm trên toàn cầu. Do chứa omega-3, cá là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất cho trái tim của bạn.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Y tế Công cộng, dù chỉ ăn một lượng cá nhỏ mỗi tuần vẫn có tác dụng đáng kể ngăn ngừa tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch.

Một phân tích khác được công bố trên Giám sát Khoa học Y tế ghi nhận ăn cá trong thời gian dài có liên quan đến giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tim mạch ở người cao tuổi.

Ăn cá không giải quyết được mọi vấn đề

Ăn cá rõ ràng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng mức độ không giống nhau ở mọi người. Một người đàn ông quyết định ăn cá hằng ngày trong suốt một năm để đánh giá tác dụng của loại thực phẩm này.

Paul Greenberg, người thực hiện thử nghiệm trên, đã phát hành bộ phim tài liệu về hành trình của mình, The Fish on My Plate (Cá trên đĩa của tôi). Trong phim, ông chia sẻ: “Tôi bị huyết áp tăng nhẹ. Tôi có vấn đề về cholesterol. Tôi có vấn đề về trầm cảm. Tôi có vấn đề về giấc ngủ. Vì vậy, tôi bắt đầu lắng nghe lời kêu gọi của ngành công nghiệp omega-3 (chất có trong nhiều loại cá)”.

Nhưng sau một năm, ông Greenberg cho biết, sức khỏe của ông “gần như giữ nguyên”./.