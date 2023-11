Tin và nghĩ vậy thì mong muốn chất lượng giáo dục ở các huyện vùng cao của tỉnh được nâng lên. Bởi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã chỉ ra, dù miền Tây Nghệ An đã có nhiều khởi sắc, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp; và có yêu cầu phải thúc đẩy phát triển bền vững miền Tây Nghệ An.

Mà để giúp miền Tây Nghệ An phát triển bền vững được, trong những điều cần thì cần hướng đến con người. Ở đây, là công tác giáo dục thế hệ trẻ. Vì nếu vẫn nguyên tình trạng trẻ em trọ học, thiếu vắng sự quản lý của gia đình và nhà trường, thì sẽ vẫn tái diễn những điều không bình thường phải day dứt!