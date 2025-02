Thể thao Điều ước cho Sông Lam Nghệ An năm mới Ất Tỵ 2025 Người hâm mộ xứ Nghệ mong rằng năm mới Ất Tỵ 2025 sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Sông Lam Nghệ An, từ công tác đào tạo trẻ, cải thiện thành tích trên các đấu trường chuyên nghiệp đến phát triển câu lạc bộ theo hướng bền vững.

Khẳng định vị thế trong đào tạo trẻ

Sông Lam Nghệ An từ lâu đã được biết đến là cái nôi đào tạo cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam. Công tác đào tạo trẻ không chỉ là niềm tự hào mà còn là mối quan tâm hàng đầu của tỉnh nhà. Những năm gần đây, Sông Lam Nghệ An không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện chế độ dinh dưỡng và điều kiện tập luyện cho các tuyến trẻ.

Thành tích ở các lứa tuổi U17, U19 và U21 vẫn là một bài toán khó với đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Bước sang năm 2025, người hâm mộ mong rằng Sông Lam Nghệ An sẽ gặt hái thêm nhiều thành công, đặc biệt ở các lứa tuổi từ U17 đến U21. Khác với các tuyến U9 – U15, đây là những cấp độ mà đội bóng xứ Nghệ thường xuyên gặp khó khăn trong cuộc đua vô địch trước sự cạnh tranh khốc liệt từ những trung tâm đào tạo lớn trên cả nước.

Mục tiêu trước mắt của đội là hướng đến Vòng chung kết U19 Quốc gia 2025. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Huy Hoàng, đội U19 Sông Lam Nghệ An đang rất quyết tâm chinh phục danh hiệu. Mới đây, đội đã bổ sung lực lượng với các cầu thủ trẻ tài năng như Phùng Văn Nam, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Phan Văn Thành, Nguyễn Trọng Tuấn và Bùi Thanh Đức – tất cả đều sinh năm 2006 và đang chơi tại V.League.

Nếu như U19 đã chờ đợi 19 năm để trở lại đỉnh vinh quang, thì U17 Sông Lam Nghệ An gần nhất vô địch vào năm 2020, còn U21 đã 11 năm chưa thể đăng quang. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bên cạnh yếu tố chuyên môn, Sông Lam Nghệ An rất cần sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về cơ sở vật chất, sân bãi, cũng như chế độ đãi ngộ cho cầu thủ trẻ. Đặc biệt, người hâm mộ mong rằng tỉnh nhà và nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành, trong đó có việc giải ngân ngân sách đúng hạn để tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho lò đào tạo trẻ xứ Nghệ.

Hướng tới SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam

Theo thống kê, Sông Lam Nghệ An là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ triển vọng nhất cho SEA Games 33 với 16 gương mặt trong độ tuổi U22 đã ra sân tại V.League. Nổi bật trong số đó là những cái tên như thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quang Vinh, Hồ Văn Cường, Lê Nguyên Hoàng, Trần Nam Hải, Lê Đình Long Vũ…

Đây đều là những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, sớm được trao cơ hội đá chính trong màu áo Sông Lam Nghệ An và có khả năng lớn lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang-sik. Người hâm mộ kỳ vọng rằng SEA Games tới sẽ có từ 6-8 cầu thủ Sông Lam Nghệ An góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam, tiếp bước những đàn anh như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh – những người đã góp phần làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có nhiều cơ hội tham dự SEA Games 33. Ảnh: TK

Dù việc trẻ hóa lực lượng khiến Sông Lam Nghệ An gặp khó khăn về thành tích trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, đây là hướng đi đúng đắn không chỉ cho đội bóng xứ Nghệ mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam. Thực tế, Sông Lam Nghệ An đang dẫn đầu về số lượng cầu thủ U22 ra sân tại V.League, xếp sau là Thanh Hóa (7 cầu thủ), HAGL (6 cầu thủ) và Viettel (5 cầu thủ). Những con số này cho thấy Sông Lam Nghệ An vẫn là một trong những lò đào tạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Tiến vào Bán kết Cúp Quốc gia, Top 10 V.League

Điều ước lớn nhất của người hâm mộ xứ Nghệ trong năm 2025 chính là việc Sông Lam Nghệ An có thể tiến sâu tại Cúp Quốc gia và hoàn thành mùa giải V.League 2024/25 với một vị trí an toàn trong Top 10. Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi, khi thầy trò HLV Phan Như Thuật đã xuất sắc lọt vào Tứ kết Cúp Quốc gia, nơi họ sẽ đối đầu với CLB Đồng Tháp. Nếu vượt qua đối thủ này, Sông Lam Nghệ An có thể tiến xa hơn, thậm chí chạm tay vào trận chung kết.

SLNA đang tràn đầy cơ hội tiến sâu tại Cúp Quốc gia 2024/25. Ảnh: Chung Lê

Tại V.League, với sự bổ sung chất lượng ở hàng thủ và tuyến giữa bằng sự trở lại của Văn Khánh và Khắc Ngọc, đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu tự tin hơn và tìm được công thức chiến thắng. Trong năm mới, Sông Lam Nghệ An cũng sẽ có lực lượng mạnh nhất khi Olaha bình phục chấn thương và sẵn sàng cho những trận đấu quan trọng trước Hà Nội, Hải Phòng, B.Bình Dương và Công an Hà Nội.

Xây dựng CLB theo hướng bền vững

Bên cạnh những mong ước về thành tích, một điều quan trọng không kém là Sông Lam Nghệ An cần phát triển theo hướng bền vững. Trong bối cảnh nhiều đội bóng tại Việt Nam gặp khó khăn tài chính, thậm chí phải giải thể hoặc xuống hạng, Sông Lam Nghệ An rất cần sự quan tâm đặc biệt từ tỉnh nhà để tìm kiếm thêm các đơn vị đồng tài trợ, giảm bớt áp lực lên nhà tài trợ chính.

Hơn hết, với sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ và tâm huyết của ban huấn luyện, người hâm mộ mong rằng sân Vinh sẽ sớm sôi động trở lại, trở thành "chảo lửa" rực lửa đam mê như những năm tháng huy hoàng. Đó có lẽ là điều ước thiết thực và ý nghĩa nhất trong năm mới Ất Tỵ 2025.