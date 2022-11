Đình Tiến lập siêu phẩm, Sông Lam Nghệ An thắng trận cuối mùa giải

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đình Tiến lập siêu phẩm mang về chiến thắng cuối cùng mùa giải V.League 2022 cho Sông Lam Nghệ An trước Nam Định. Đặc biệt, hậu vệ Đình Đồng đã có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Anh quyết định giã từ chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 35.

Cuộc đối đầu giữa hai đội ở vòng cuối của mùa giải không còn mang nhiều ý nghĩa về vị trí trên bảng xếp hạng. Vì thế, lượng khán giả xứ Nghệ đến sân Vinh để theo dõi trận này không được như mong đợi, mặc dù ban tổ chức đã quyết định mở cửa tự do ở các khán đài B, C và D. Thậm chí âm thanh phát ra từ các cổ động viên đội khách Nam Định còn có phần lấn át hơn chủ nhà.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Huy Hoàng khẳng định sẽ quyết tâm thể hiện một trận cầu mãn nhãn tri ân khán giả.

Khó khăn cho đội chủ sân Vinh ở cuộc so tài này khi không có được sự phục vụ của các trụ cột như Xuân Mạnh, Văn Khánh, Oseni… Mặc dù vậy, trong đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An vẫn sở hữu những ngôi sao quen thuộc như Quế Ngọc Hải, Văn Đức, Trọng Hoàng, Olaha…

Với mục tiêu giành chiến thắng, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đội chủ nhà đã nhanh chóng tràn sang phần sân đối phương để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Những phút đầu tiên của trận đấu, Sông Lam Nghệ An tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Văn Tú.

Tình huống ăn bàn đầu tiên thuộc về Olaha, khi cầu thủ này sút bóng ở cự ly gần và thủ môn đối phương đã rời khỏi khung thành, nhưng cú sút lại đi đúng hậu vệ của Nam Định.

Cơ hội thứ 2 thuộc về Trọng Hoàng khi hậu vệ phải Đình Hoàng có pha lật bóng từ bên cánh phải rất vừa tầm cho tiền vệ sinh năm 1989, nhưng rất tiếc tiền vệ mang áo số 9 lại đánh đầu quá hiền và không thể thắng được Văn Tú. Tiếp liền sau đó là tình huống thoát xuống bên cánh trái của Văn Đức rồi căng ngang vào trong cho Olaha, nhưng tiền đạo Nigeria tỏ ra khá vô duyên, khi không thể tiếp trúng bóng để lập công.

Sông Lam Nghệ An chủ động đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ và tạo ra hàng loạt cơ hội trước khung thành đối phương. Bên kia chiến tuyến, Nam Định chủ động chơi phòng ngự phản công chờ sai lầm của đối thủ để ra đòn. Và đúng như quy luật của bóng đá, tấn công nhiều không ghi được bàn, Sông Lam Nghệ An đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 13 của trận đấu.

Từ pha rót bóng ở trung lộ của cầu thủ đội khách, hàng thủ Câu lạc bộ xứ Nghệ chơi không tốt để Mansaray cướp được bóng chuyền vào cho Trần Mạnh Dũng. Trong tư thế không ai kèm, tiền vệ này đã dễ dàng sút tung lưới Văn Hoàng.

Sau khi nhận bàn thua, huấn luyện viên Huy Hoàng yêu cầu các học trò thi đấu quyết tâm hơn nữa để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Các mũi tấn công Văn Đức và Trọng Hoàng ở hai cánh đã liên tục đưa hàng thủ đội khách vào thế báo động.

Điều mà người hâm mộ xứ Nghệ chờ đợi đã được đền đáp ở phút thứ 22 của trận đấu. Bàn thắng cân bằng tỷ số được thực hiện từ cú vô lê đẹp mắt của tiền vệ Mario. Nhưng trước đó phải kể đến pha đi bóng đầy nỗ lực của Trọng Hoàng bên cánh trái, trước khi anh trả bóng hợp lý để Mario hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của pha bóng.

Ở trong trận này, huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Cách chơi này dường như khiến cho lối đá tấn công của Sông Lam Nghệ An trở nên thanh thoát và đa dạng hơn. Cùng với đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm Mario và Đinh Xuân Tiến đã bổ trợ cho nhau tốt hơn, vì thế tạo ra những pha lên bóng ở trung lộ khá hiệu quả.

Khoảng thời gian cuối của hiệp thi đấu thứ nhất, Sông Lam Nghệ An sử dụng nhiều hơn các pha sút xa. Tuy nhiên, Văn Đức hay Olaha đã không thể thắng được thủ môn Văn Tú. Đặc biệt, ở phút thứ 40 của trận đấu, Đinh Tiến sau khi nhận bóng từ Trọng Hoàng đã có cú cứa lòng trong đẹp mắt, nhưng khá tiếc bóng lại đi chệch khung thành của đối phương trong gang tấc.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì được thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn đối phương. Hai cánh tiếp tục là mũi tấn công chủ lực của đội chủ nhà. Phút thứ 54 của trận đấu, Trọng Hoàng có pha dốc bóng bên cánh phải rồi chuyền về phía cột hai cho Văn Đức, nhưng tiếc rằng bóng đi hơi cao so với đà di chuyển của tiền vệ mang áo số 20. Chỉ sau đó ít phút, Văn Đức tiếp tục nhận được đường chuyền bóng của Trọng Hoàng, nhưng tiền vệ này lại đánh đầu trúng vào vị trí thủ môn Văn Tú đã chọn, vuột mất cơ hội ghi điểm cho Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên sau đó, Đình Tiến đã lập một siêu phẩm để đưa đội bóng xứ Nghệ dẫn trước đối thủ 2-1. Bàn thắng được thực hiện ở cự ly trên 20m, bóng đi căng, vào điểm tiếp nối giữa xà ngang và cột dọc, khiến thủ thành Văn Tú không thể cản phá.

Về phía cuối trận, Đình Đồng được tung vào sân thay cho Đình Hoàng. Đây là trận đấu cuối cùng của Đình Đồng trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Sau mùa giải này, hậu vệ sinh năm 1987 quyết định giã từ sự nghiệp. Vào sân từ băng ghế dự bị, Đình Đồng được đồng đội tôn vinh khi nhường chiếc băng đội trưởng cho anh.

Trong hơn 10 phút có mặt trên sân, Đình Đồng đã chơi khá tròn vai. Anh kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao với nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ.

Trận đấu cuối cùng của mùa giải 2022 trên sân Vinh kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về Sông Lam Nghệ An.