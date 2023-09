Định vị hạt lúa

Giá lúa vụ hè thu năm nay ở Nghệ An đang được thương lái thu mua cao nhất trong 3 năm gần đây. Điều đó thực sự là niềm vui với người trồng lúa, bởi lúa gạo ở Nghệ An được sản xuất trên 1,1 triệu tấn mỗi năm, trong đó, chỉ 1/3 số đó dùng để ăn, còn lại dư. Nguyên do của sự tăng giá là lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cả sản lượng và giá bán, khiến giá lúa gạo trong nước được thương lái “tranh mua”. Thế nhưng, đa số lúa gạo ở Nghệ An chưa phải để xuất khẩu mà để tiêu thụ nội địa, để làm bún, bánh… thậm chí làm thức ăn cho gia cầm, gia súc.

Một vấn đề được nhiều người đặt ra rằng: Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới, vậy Nghệ An đang ở đâu trong thị trường xuất khẩu gạo hiện nay? Trả lời câu hỏi này không khó, bởi theo thống kê của ngành Công Thương, mỗi năm, 6 doanh nghiệp ở Nghệ An xuất khẩu trên dưới 30.000 tấn gạo. Tuy nhiên, toàn bộ gạo xuất khẩu lại được các thương nhân Nghệ An thu mua từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hỏi rõ hơn, gạo của Nghệ An đã xuất khẩu được chưa? Được rồi chứ, nhưng chỉ một số ít sang Lào.