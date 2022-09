Đinh Xuân Tiến - lời giải cho bài toán tiền vệ của Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hai bàn thắng là món quà ra mắt không thể tuyệt vời hơn của tiền vệ Đinh Xuân Tiến tại đội tuyển U20 Việt Nam. 85 phút trên sân Gelora Bung Tomo đã chứng minh những phẩm chất tuyệt vời nhất của cầu thủ 19 tuổi này.

Một Đinh Xuân Tiến hoàn toàn khác

Là một trong 10 cầu thủ được gọi bổ sung cho đội tuyển U20 Việt Nam, Đinh Xuân Tiến nhanh chóng được huấn luyện viên Đinh Thế Nam điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu mở màn với U20 Hồng Kông.

Ngay ở những phút đầu tiên tiền vệ của Sông Lam Nghệ An đã có đường chuyền thông minh để cho tiền đạo Quốc Việt băng xuống đối mặt với thủ thành Pong Cheuk Hei. Rất tiếc là sự xuất sắc của thủ thành U20 Hồng Kông đã từ chối pha phối hợp đẹp mắt này.

Hơn 15 phút sau, chính Đinh Xuân Tiến là người có cú kết thúc chính xác mở tỷ số cho U20 Việt Nam. Bàn thắng thể hiện khả năng chạy chỗ và dứt điểm tuyệt vời của tiền vệ mang áo số 18.

Bước sang hiệp 2, một lần nữa Đinh Xuân Tiến thể hiện khả năng dứt điểm tuyệt vời khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm để nâng tỉ số lên 3-0 cho đội tuyển U20 Việt Nam.

Hai bàn thắng chỉ là những điểm nhấn để tô điểm cho một trận đấu quá xuất sắc của tiền vệ gốc Nam Đàn này. Có mặt ở mọi điểm nóng, chiến thắng ở hầu hết các tình huống tranh chấp tay đôi, Đinh Xuân Tiến đã làm cho các khán giả quên đi sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Văn Trường.

Sự có mặt của Đinh Xuân Tiến đã giúp cho đội trưởng Khuất Văn Khang và các đồng đội tự tin hơn trên mặt trận tấn công. Anh cùng với Thái Sơn ở hiệp 1 và Đức Phú ở hiệp 2 tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến.

Gợi ý cho huấn luyện viên Huy Hoàng

So với đấu trường V.League, vòng loại U20 Châu Á là một giải đấu kém khắc nghiệt hơn. Với kinh nghiệm được tích lũy sau khi thi đấu 9 trận tại V.League 2022, Đinh Xuân Tiến có thừa sự tự tin để chứng tỏ những phẩm chất tốt nhất trong màu áo đội tuyển U20 Việt Nam. Đặc biệt trước những đối thủ yếu như U20 Hồng Kông, U20 Đông Timor, tiền vệ trẻ của Sông Lam Nghệ An càng có cơ hội để từng bước hòa nhập với lối chơi chung mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam đề ra. Huấn luyện viên người Hải Phòng rõ ràng đã nắm được những điểm mạnh của Đinh Xuân Tiến qua lần tập trung của U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á hồi đầu năm 2022. Vai trò của tiền vệ mang áo số 18 này không chỉ bó buộc ở nhiệm vụ phòng ngự mà còn được khuyến khích dâng cao tham gia tấn công mỗi khi có cơ hội. Tình huống xâm nhập vào vòng cấm ở hiệp 1 và chiếm lĩnh khoảng trống trước vòng 16m50 ở hiệp 2 đã chứng tỏ cảm quan vị trí cực tốt của Đinh Xuân Tiến, điều mà anh chưa thể hiện được trong màu áo Sông Lam Nghệ An.

Bên cạnh đó 2 cú dứt điểm thành bàn trong trận đấu với U20 Hồng Kông cũng nói lên khả năng dứt điểm rất tốt của tiền vệ 19 tuổi này. Có thể do V.League là một môi trường có tính cạnh tranh cao hơn và vai trò của Xuân Tiến ở Sông Lam Nghệ An thiên về phòng ngự hơn nên người hâm mộ xứ Nghệ hiếm khi được chứng kiến những pha dứt điểm của chàng tiền vệ gốc Nam Đàn.

Hy vọng với những màn trình diễn tốt trong màu áo U20 Việt Nam sẽ giúp cho Đinh Xuân Tiến tự tin hơn khi quay trở về khoác áo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và những màn trình diễn này cũng sẽ là những gợi ý cho huấn luyện viên Huy Hoàng trong việc giải bài toán tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ.