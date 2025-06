Thể thao Sông Lam Nghệ An và bài toán vắng Michael Olaha Việc thiếu vắng Michael Olaha sẽ làm suy giảm khá nhiều sức mạnh của Sông Lam Nghệ An. Nhất là khi, đội bóng xứ Nghệ sẽ có trận cầu sinh tử với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng tới. Do đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật cần chuẩn bị các phương án để khỏa lấp khoảng trống này.

Mùa giải năm nay, Michael Olaha đã có 5 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 22 trận ra sân. Đây là thành tích kém xa thành tích ở mùa giải năm ngoái của tiền đạo này. Tuy vậy, tiền đạo người Nigeria vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An.

Đặc biệt là trong những trận gần đây. Khả năng càn lướt và hoạt động không biết mệt mỏi của Michael Olaha đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ có thế trận ngang ngửa với những đội bóng mạnh như Thể Công Viettel, Câu lạc bộ Hà Nội hay Thép Xanh Nam Định. Rất tiếc là sự thiếu may mắn đã khiến cho Sông Lam Nghệ An không thể có điểm trước những ứng cử viên vô địch này. Do đó, sự thiếu vắng Michael Olaha ở trận đấu sắp tới sẽ là bài toán khó cho huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự.

Thiếu vắng Michael Olaha là bài toán nan giải của Sông Lam Nghệ An ở trong trận đấu tới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Michael Olaha vắng mặt trong đội hình của Sông Lam Nghệ An. Quãng thời gian đầu năm 2025, tiền đạo người Nigeria đã dính chấn thương và phải bỏ lỡ 3 trận đấu của đội bóng. Thật ngạc nhiên khi ở 3 trận đấu này, Sông Lam Nghệ An có 2 trận thắng và 1 trận hòa trước Công an Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy. Điều này có thể thấy Ban Huấn luyện của đội bóng xứ Nghệ cũng đã có những phương án dự phòng cho trường hợp thiếu vắng 1 trong 2 ngoại binh trên hàng công.

Đầu tiên đó chính là bố trí Đinh Xuân Tiến đá hộ công ngay phía sau Benjamin Kuku. Đây chính là phương án được huấn luyện viên Phan Như Thuật sử dụng trong 3 trận đấu khi Michael Olaha vắng mặt. Tiền vệ mang áo số 9 sở hữu khả năng chạy chỗ thông minh, chuyền bóng sáng tạo và dứt điểm rất tốt. Do đó, sự có mặt của Đinh Xuân Tiến đem lại sự uyển chuyển trong các pha lên bóng của Sông Lam Nghệ An.

Bên cạnh đó, việc bố trí Đinh Xuân Tiến trên sân cũng giúp Sông Lam Nghệ An thi đấu cân bằng hơn. Các tình huống tấn công của Sông Lam Nghệ An sẽ được phân bổ đều ở cả 3 hướng khiến cho đối thủ khó bắt bài các đợt tấn công của đội bóng xứ Nghệ.

Ngoài ra, Đinh Xuân Tiến còn sở hữu khả năng đá phạt rất tốt. Những tình huống đá phạt cố định của tiền vệ mang áo số 9 này thường có quỹ đạo bóng khó chịu tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành đối thủ. Điển hình là tình huống kiến tạo cho Phan Bá Quyền ghi bàn ở trận gặp Thép Xanh Nam Định hay pha đá phạt suýt thành bàn ở trận gặp Thể Công Viettel. Có thể nói, Đinh Xuân Tiến sẽ là phương án khá chất lượng để thay thế Michael Olaha ở trong trận đấu tới.

Đinh Xuân Tiến sẽ là 1 phương án thay thế Michael Olaha ở trận đấu tới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Điểm trừ duy nhất của tiền vệ mang áo số 9 này chính là thể lực. Cầu thủ sinh năm 2003 này chỉ có thể thi đấu hiệu quả trong khoảng 60 phút. Do đó, Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cần có những phương án dự phòng để thay thế Đinh Xuân Tiến khi không đảm bảo thể lực.

Đó có thể là tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, người có kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng đi bóng khá lắt léo. Tuy vậy, những pha xử lý cuối cùng của Mạnh Quỳnh chưa được gọn ghẽ và mang lại độ chính xác cao.

Đó cũng có thể là tiền đạo Phan Xuân Đại, người có tốc độ và khả năng càn lướt khá tốt. Tiền đạo sinh năm 2003 này từng ghi bàn thắng duy nhất giúp cho Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh ở mùa giải 2023.

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, những chấn thương đã khiến cho tiền đạo gốc Yên Thành ít được ra sân. Do đó, cảm giác thi đấu cũng sẽ là dấu hỏi rất lớn với Phan Xuân Đại.

Có thể nói, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có rất nhiều việc phải làm để giải bài toán thiếu vắng Michael Olaha ở trong trận đấu sắp tới. Hy vọng rằng, gần 20 ngày nghỉ sẽ giúp vị huấn luyện viên sinh năm 1984 này tìm ra được những giải pháp tốt nhất để giúp Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng ở trong trận đấu sắp tới.