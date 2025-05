Thể thao Vòng 24 V.League khiến Sông Lam Nghệ An 'thiệt đơn, thiệt kép' Những tưởng những kết quả các trận đấu sớm sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An có lợi ở vòng 24. Tuy vậy, khi vòng đấu 24 kết thúc, đội bóng xứ Nghệ lại chính là người bị thiệt đơn thiệt kép.

Đầu tiên là về mặt điểm số, ở vòng đấu này, 4 đội bóng đang đua trụ hạng thì chỉ có Sông Lam Nghệ An là không giành được bất cứ điểm số nào. Trong khi Câu lạc bộ Quảng Nam giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì SHB Đà Nẵng và Quy Nhơn Bình Định đều có được 1 điểm trên sân khách.

Điều này khiến cho cuộc đua trụ hạng càng thêm gay go với đội bóng xứ Nghệ khi Sông Lam Nghệ An đã bị đẩy xuống vị trí thứ 12 và chỉ cách 2 vị trí cuối cùng vỏn vẹn 2 điểm. Khoảng cách mong manh ấy khiến áp lực đè nặng lên thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật trong hai vòng đấu cuối cùng.

Sông Lam Nghệ An chịu nhiều bất lợi sau vòng 24 V.League. Ảnh: VPF

Không những thiệt về điểm số, Sông Lam Nghệ An còn bị mất quân ở vòng đấu tới. Với chiếc thẻ vàng phải nhận ở trận gặp Thép Xanh Nam Định, tiền đạo Michael Olaha sẽ bị treo giò ở trận cầu sinh tử với Hoàng Anh Gia Lai do đã phải nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là thiệt thòi vô cùng lớn với đội bóng xứ Nghệ.

Bởi lẽ, trong thời gian gần đây, tiền đạo người Nigeria luôn là chủ lực trên hàng công để giúp cho Sông Lam Nghệ An tạo nên sức ép về phía khung thành đối phương. Vắng Olaha, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải đau đầu trong việc tìm kiếm những phương án thay thế.

Bên cạnh đó, ở trận đấu vừa qua, đội bóng xứ Nghệ còn phải chịu một số ca chấn thương như lão tướng Trần Đình Hoàng, hậu vệ Vương Văn Huy hay Trần Nam Hải... Rất may, khoảng thời gian nghỉ hơn 15 ngày có thể sẽ giúp những cầu thủ này hồi phục để góp mặt trong trận cầu quan trọng sắp tới.

Ngoài ra, căn cứ vào các kết quả ở trong những trận đấu vòng 24, có thể thấy tinh thần quyết tâm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn quá cao sau 2 trận thua liên tiếp. Do đó, SHB Đà Nẵng có thể giành điểm, thậm chí là chiến thắng ngay trên sân Hà Tĩnh.

Trong khi, phong độ của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây cũng không tốt. Vì vậy, Quy Nhơn Bình Định hoàn toàn có thể có được những điểm số ngay tại sân Thống Nhất.

Nếu các đối thủ trực tiếp có được điểm số ở trong vòng đấu tới thì tình thế của Sông Lam Nghệ An sẽ càng trở nên nguy cấp. Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật bắt buộc phải có ít nhất 4 điểm ở 2 trận đấu cuối cùng mới có thể hạ cánh an toàn. Do đó, quãng thời gian tạm nghỉ này, đội bóng xứ Nghệ phải tích cực rèn luyện kỹ chiến thuật để có những phương án thích hợp cho 2 trận đấu cuối cùng.

Tiền đạo Michael Olaha sẽ vắng mặt ở trong trận đấu tới do nhận đủ 3 thẻ vàng. Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh đó Sông Lam Nghệ An cũng có 5 cầu thủ trong đội hình tập trung cho Đội tuyển U22 Việt Nam ở quãng thời gian này. Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho huấn luyện viên Phan Như Thuật trong việc lắp ghép đội hình và xây dựng các miếng đánh cho đội bóng trong khoảng thời gian V.League tạm nghỉ.

Hy vọng rằng, Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sẽ có những sắp xếp hợp lý để giúp cho Sông Lam Nghệ An vượt qua được giai đoạn khó khăn này, qua đó trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.