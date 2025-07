Thể thao Những cái tên có thể thay thế Đinh Xuân Tiến tại Sông Lam Nghệ An Sự chia tay Đinh Xuân Tiến để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ. Hiện tại, Sông Lam Nghệ An vẫn còn có khá nhiều nhân tố để thay thế cho tiền vệ sinh năm 2003 này.

Tiền vệ Lê Văn Quý

Tiền vệ Lê Văn Quý từng thi đấu cho đội 1 Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023/2024. Ở mùa giải đó, tiền vệ sinh năm 2004 đã ra sân 10 trận trên tất cả các mặt trận. Điểm mạnh của Lê Văn Quý là hoạt động khá năng nổ với tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo. Tuy vậy, việc thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao khiến cho tiền vệ 21 tuổi này chưa để lại nhiều dấu ấn ở mùa giải 2023/2024.

Do đó, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã cho Câu lạc bộ Hòa Bình mượn Lê Văn Quý ở mùa giải vừa qua để tiền vệ này được ra sân thi đấu nhiều hơn, qua đó rèn luyện các kỹ năng và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

Tiền vệ Lê Văn Quý trong màu áo Câu lạc bộ Hòa Bình. Ảnh tư liệu: VPF

Trong màu áo Câu lạc bộ Hòa Bình, Lê Văn Quý nhanh chóng trở thành trụ cột của đoàn quân huấn luyện viên Lê Quốc Vượng. Tiền vệ 21 tuổi này đã ra sân tất cả 20 trận đấu của Câu lạc bộ Hòa Bình và ghi được 2 bàn thắng, góp sức không nhỏ trong thành tích trụ hạng của đội bóng này.

Việc Sông Lam Nghệ An chia tay Đinh Xuân Tiến là cơ hội cho Lê Văn Quý quay trở lại thi đấu cho đội bóng ở mùa giải tới. Quãng thời gian tập huấn trước mùa giải chính là khoảng thời gian để cho Lê Văn Quý ghi điểm trong mắt Ban huấn luyện, qua đó có tên trong danh sách tham dự V.League 2025/2026 của Sông Lam Nghệ An.

Hy vọng, Lê Văn Quý sẽ nắm lấy cơ hội quý giá này để có thể tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Tiền đạo Phan Duy Hào

Cũng giống như Lê Văn Quý, ở mùa giải vừa qua, Phan Duy Hào đã được Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An cho Câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh mượn để tích lũy kinh nghiệm. Tại đây, Phan Duy Hào đã được ra sân 17 trận, ghi được 2 bàn thắng. Cầu thủ tấn công sinh năm 2004 này là 1 trong trụ cột góp phần giúp cho đội bóng trẻ đến từ thành phố mang tên Bác đứng thứ 4 chung cuộc tại giải Hạng nhất Quốc gia.

Cầu thủ trẻ Phan Duy Hào thi đấu khá tốt trong màu áo Câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện tại, Phan Duy Hào đang cùng U21 Sông Lam Nghệ An tham dự vòng loại U21 Quốc gia. Sau 2 trận ra quân, cầu thủ 20 tuổi này đã ghi bàn giúp cho đội bóng trẻ toàn thắng. Có thể nói, Phan Duy Hào là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng của Sông Lam Nghệ An hiện nay.

Với đã được thử thách qua các trận đấu của giải Hạng nhất mùa giải vừa qua, Phan Duy Hào rất có thể sẽ được Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An lựa chọn để thi đấu ở V.League ở mùa giải tới. Đây sẽ là cơ hội để cho cầu thủ này học hỏi thêm kinh nghiệm và dần tìm kiếm 1 vị trí chính thức tại Sông Lam Nghệ An.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn

Nguyễn Trọng Sơn cũng là 1 trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An trong thời gian gần đây. Tiền vệ 19 tuổi này sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo, nhãn quan chiến thuật tốt và dứt điểm cũng rất sắc bén. Điều này đã được Nguyễn Trọng Sơn thể hiện trong màu áo các đội trẻ Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Bắc Ninh ở giải hạng Nhì mùa giải vừa qua.

Việc được Câu lạc bộ Bắc Ninh tin tưởng giao cho chiếc áo số 10 đã phần nào thể hiện vai trò quan trọng của tiền vệ mới 19 tuổi này. Những đường kiến tạo và những bàn thắng của Nguyễn Trọng Sơn đã góp phần quan trọng giúp cho đội bóng xứ Kinh Bắc giành quyền thi đấu giải Hạng nhất ở mùa giải tới.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn là một trong những tài năng trẻ sáng giá của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Mới đây nhất, tại vòng loại U21 Quốc gia, Nguyễn Trọng Sơn cũng đã tỏa sáng bằng một cú đúp để giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An vượt qua U21 Công an Hà Nội. Đây chính là những lời "gợi ý" đến Ban huấn luyện đội bóng Sông Lam Nghệ An trong việc tìm kiếm cái tên thay thế cho tiền vệ Đinh Xuân Tiến.

Có thể nói, việc chia tay tiền vệ Đinh Xuân Tiến là 1 điều tiếc nuối cho Sông Lam Nghệ An. Nhưng đội bóng chủ sân Vinh vẫn còn rất nhiều tài năng sẵn sàng khỏa lấp khoảng trống mà tiền vệ sinh năm 2003 để lại. Và rất có thể, đây sẽ là cơ hội để cho những tài năng mới bước ra sân khấu V.League./.