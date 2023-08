Đinh Xuân Tiến - từ Vua phá lưới Cup Báo Nghệ An đến Vua phá lưới U23 Đông Nam Á

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong chặng đường cầu thủ đã qua của Đinh Xuân Tiến có 2 danh hiệu đã mang đến cho anh niềm vui rất đặc biệt, đó là Vua phá lưới Cup Báo Nghệ An và Vua phá lưới U23 Đông Nam Á.

Xuân Tiến nhận danh hiệu Vua phá lưới Giải U23 Đông Nam Á 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Vua phá lưới U23 Đông Nam Á

“Quay trở lại vẫn như lần đầu”. Đó là dòng cảm xúc mà Đinh Xuân Tiến đã viết trên trang Facebook cá nhân sau khi anh cùng U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á. Tại giải đấu năm nay, Xuân Tiến đã thể hiện phong độ chói sáng, đóng góp 3 bàn thắng cho U23 Việt Nam, qua đó nhận danh hiệu Vua phá lưới.

Nhớ lại Giải U23 Đông Nam Á năm 2022, Xuân Tiến là cầu thủ hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 nên anh đã sớm phải nói lời chia tay giải đấu. Nên khi U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương khiến tiền vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An vỡ òa trong hạnh phúc và dù là lần đăng quang thứ 2 tại giải này nhưng đối với Tiến nó vẫn như lần đầu.

Nhìn lại hành trình mà Xuân Tiến đã trải qua tại Giải U23 Đông Nam Á 2023, có thể khẳng định Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không nhìn nhầm người khi trao cơ hội đá chính cho tiền vệ sinh năm 2003. Sự góp mặt của Xuân Tiến nơi hàng tiền vệ đã giúp cho U23 Việt Nam tấn công đa dạng và đầy hiệu quả. Xuân Tiến sở hữu lối chơi bóng hiện đại. Ít thấy ở anh có những pha xử lý thừa, vì thế các pha tấn công của U23 Việt Nam thường được phát triển nhanh, đúng với nhịp di chuyển của đồng đội. Điều đó đã tạo ra nhiều đột biến trong cách tấn công của Nhà đương kim vô địch U23 Đông Nam Á. Không chỉ đóng vai trò "kiến trúc sư" cho U23 Việt Nam, Xuân Tiến còn cho thấy khả năng di chuyển không bóng đầy hiệu quả. Chính điều đó giúp anh có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của đối phương. 3 bàn thắng tại Giải U23 Đông Nam Á 2023, là lời khẳng định thuyết phục nhất cho tài năng của tiền vệ gốc Nam Đàn.

Xuân Tiến để lại ấn tượng mạnh tại Giải U23 Đông Nam Á 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Cụ thể, trong trận đấu mở màn Giải U23 Đông Nam Á 2023 của U23 Việt Nam, trước khi Xuân Tiến được vào sân ở đầu hiệp 2, U23 Việt Nam thi đấu khá bế tắc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định đưa cầu thủ sinh năm 2003 vào sân để thế chỗ Văn Trường. Chính cầu thủ này đã thổi làn gió mới vào lối chơi của đội bóng sao Vàng. Không chỉ giúp đội nhà tấn công mạch lạc, mà Đinh Xuân Tiến còn tự mình sút tung lưới U23 Lào, để nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-1. Bàn thắng xuất phát sau một tình huống phá bẫy việt vị, rồi vẩy má ngoài điệu nghệ của tiền vệ mang áo số 9. Sau đó, cũng chính Xuân Tiến “dọn cỗ” giúp Vĩ Hào ấn định tỷ số 4-1.

Đặc biệt trong trận đấu gặp đối thủ khá nặng ký U23 Malaysia ở bán kết, Đinh Xuân Tiến đã chứng minh được đẳng cấp khi lập cú đúp góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng đậm.

Với 3 lần lập công đó, Xuân Tiến được nhận danh hiệu Vua phá lưới tại Giải U23 Đông Nam Á 2023.

Chia sẻ cảm xúc sau giải, Đinh Xuân Tiến cho biết: "Tôi rất vui khi được nhận danh hiệu Vua phá lưới tại Giải U23 Đông Nam Á 2023. Đây là kết quả sau quãng thời gian dài nỗ lực tập luyện, thi đấu của tôi. Bản thân sẽ xem danh hiệu này là động lực cho chặng đường tiếp theo".

Vua phá lưới Cúp Báo Nghệ An

Lật giở ký ức những ngày đầu đến với môn thể thao vua của Đinh Xuân Tiến, cầu thủ này vẫn mãi ghi nhớ giải bóng đá uy tín đầu tiên mà anh được tham gia đó là Giải Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

“Tham gia Cúp Báo Nghệ An giúp tôi có cơ hội lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên lò Sông Lam Nghệ An. Và phải khẳng định, Cúp Báo Nghệ An là nơi đã đưa tôi đến với bóng đá chuyên nghiệp”, Đinh Xuân Tiến cho hay.

Cầu thủ nhí Đinh Xuân Tiến (mặc áo xanh) khi còn thi đấu trong màu áo Nhi đồng Nam Đàn. Ảnh tư liệu

Khi nhớ lại Giải Cúp Báo Nghệ An năm 2014, nhiều người vẫn chưa thể quên hình ảnh một cầu thủ có ngoại hình không quá nổi trội, nhưng chơi bóng đầy thông minh, có thể “độc lập tác chiến” để giải quyết trận đấu. Đinh Xuân Tiến được xem là cầu thủ “gánh Team” của Nhi đồng Nam Đàn. Tiền vệ sinh năm 2003 đã giúp Nam Đàn lần đầu tiên giành được chức vô địch Giải Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2014.

Cũng tại giải đấu năm đó, Xuân Tiến ghi tới 8 bàn thắng cho Nhi đồng Nam Đàn, trở thành Vua phá lưới của Giải Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2014.

“Ngày đó, được tham gia Cúp Báo Nghệ An là mơ ước không chỉ của riêng tôi, mà còn nhiều bạn đồng trang lứa khác. Hạnh phúc hơn khi tôi nhận được danh hiệu Vua phá lưới tại Giải Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2014. Đó cũng là kỷ niệm đẹp không thể quên trong chặng đường chơi bóng đã qua của tôi” - Đinh Xuân Tiến nhớ lại.

Đinh Xuân Tiến khi còn thi đấu tại các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An.

Có thể nói, khá khập khiễng khi phân tích mối liên hệ giữa Vua phá lưới Cúp Báo Nghệ An và Vua phá lưới Giải U23 Đông Nam Á của Đinh Xuân Tiến. Tuy nhiên, nếu soi thật kỹ người hâm mộ vẫn thấy đâu đó có những điểm chung giữa 2 danh hiệu này. Và sự tương đồng không thể bỏ qua đó là cảm xúc của Xuân Tiến khi nhận danh hiệu Vua phá lưới của 2 giải đấu, tại 2 thời điểm rất đặc biệt trong đời cầu thủ của anh. Danh hiệu Vua phá lưới của 2 giải đấu đó ít nhiều đã, đang và sẽ tác động đến sự nghiệp chơi bóng của Đinh Xuân Tiến.