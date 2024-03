Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam sẽ biểu diễn tại TP. Vinh vào tối 10/3

(Baonghean.vn) - Chương trình biểu diễn phục vụ công chúng của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an sẽ bắt đầu vào 19h30 ngày 10/3 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An.

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an trong Lễ ra mắt tại tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào sáng 8/6/2020. Ảnh: Quochoi.vn

Lực lượng Cảnh sát nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng đã đóng vai trò quan trọng thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, trước sự manh động, phức tạp của tội phạm, cũng như tình trạng bạo loạn, chống người thi hành công vụ diễn ra trong thời gian gần đây, đòi hỏi tổ chức Cảnh sát cơ động cần phải được hoàn thiện hơn nữa nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quá trình xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước tình hình đó, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã nghiên cứu và thành lập Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh nhằm từng bước tăng cường năng lực, sức chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát cơ động.

Ngày 12/5/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sáng 8/6/2020, tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã tổ chức diễu binh, ra mắt chính thức.

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh huấn luyện tại đơn vị. Ảnh: Chinhphu.vn

Cũng trong tối 10/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, ngay phần biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh sẽ là Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác” với các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lực lượng Công an, do Đoàn ca múa nhạc Công an nhân dân biểu diễn.

Các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 158/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 đơn vị, trong đó có Công an tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là danh hiệu cao quý, ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong lịch sử 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào sáng 11/3/2024.