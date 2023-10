Đoàn công tác HĐND thủ đô Viêng Chăn (Lào) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác của HĐND thành phố Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: M.H

Đoàn công tác của HĐND thành phố Viêng Chăn do đồng chí Lam - phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các ban HĐND tỉnh.