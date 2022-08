Đoàn công tác Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh thăm và tặng quà tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An vừa đến thăm và tặng quà tại hai xã biên giới Bắc Lý và Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh cùng các đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

Tại xã Bắc Lý, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại Trường Tiểu học Bắc Lý 1. Đoàn đã trao tặng 300 quyển vở, 400 cái bút, 80 suất quà (cặp sách, vở, bút và bộ đồ dùng học tập) cho các em học sinh khối lớp 1 Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1.

Đoàn công tác đã tham dự Lễ khánh thành tổ hợp “Ngôi nhà thiện nguyện” của Đồn Biên phòng Mỹ Lý xây dựng tại bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý. Dịp này, Viễn thông Nghệ An trao tặng 4 bộ máy tính và Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn cũng trao tặng 2 bộ máy tính cho Ngôi nhà thiện nguyện, Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

Thăm và làm việc tại xã Mỹ Lý, đoàn công tác đã trao tặng 80 suất quà trị giá hơn 35 triệu đồng cho học sinh Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý; tặng 1 bộ điều hòa không khí cho Công an xã Mỹ Lý; 1 bộ máy tính cho Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Lý. Đoàn công tác cũng đến thăm và tặng 1 máy photocopy cho Đồn Biên phòng Mỹ Lý trị giá hơn 15 triệu đồng.

Hoạt động từ thiện của Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nhằm đẩy mạnh phong trào tình nghĩa, chung sức vì cuộc sống cộng đồng tại các địa bàn vùng sâu vùng xa; xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An; đồng thời góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.