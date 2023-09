Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu lần thứ 12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 30/9, tại Thủ đô Budapest, Hungary, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu lần thứ 12.

Diễn đàn do Liên hiệp Các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, Hội Doanh nghiệp Việt kiều tại Hungary tổ chức.

Tham gia diễn đàn có đại diện Bộ Công Thương, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại Sứ quán, Tham tán Thương vụ Việt Nam tại một số nước châu Âu; Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu.

Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quang cảnh Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều lần thứ 12. Ảnh: Phạm Văn Toàn

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Lê Hồng Vinh bày tỏ sự vui mừng khi tham gia sự kiện hết sức ý nghĩa này. Đây là cơ hội để tỉnh Nghệ An có thể giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư; đồng thời giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Nghệ An đến các doanh nghiệp kiều bào Việt Nam và các doanh nghiệp đến từ các nước châu Âu.

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Văn Toàn

Khái quát về tiềm năng của tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh cho biết, Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 16.400km2; dân số hơn 3,4 triệu người. Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Phạm Văn Toàn

Nghệ An cũng là vùng đất có truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; là trung tâm kinh tế - văn hoá của khu vực Bắc miền Trung. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây đạt trên 9%/năm, nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước vào năm 2022 và trong nhóm 6 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước 9 tháng đầu năm nay.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao quà tặng Đại sứ Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Phạm Văn Toàn

Trước đó, ngày 29/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary. Tại đây đồng chí Lê Hồng Vinh đã giới thiệu với Đại sứ thông tin tổng quan về tỉnh Nghệ An, những nét chính về hợp tác giữa Nghệ An và Hungary.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu tiềm năng của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Văn Toàn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary sẽ hỗ trợ tỉnh trong việc quảng bá, xúc tiến thương mại, xuất khẩu lao động; kết nối các doanh nghiệp có tiềm năng từ Hungary đến tìm hiểu và khảo sát đầu tư tại Nghệ An, trong đó ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực như: Công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác...

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cũng chia sẻ về những thế mạnh của các doanh nghiệp Hungary, đồng thời cam kết sẽ tạo cầu nối để hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong công tác thu hút đầu tư.

Các đại biểu dự diễn đàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Văn Toàn