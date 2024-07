Xã hội Đoàn đại biểu cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh Sáng 12/7, đoàn đại biểu cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

95 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tại Quảng trường Hồ Chí Minh trước giờ xuất phát. Ảnh: Trần Vân

Tham dự lễ có các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Trưởng đoàn; Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và 95 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu của tỉnh Nghệ An.

Có thể khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành với sự phát triển của đất nước, Công đoàn Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong đại diện bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã góp phần viết nên trang sử hào hùng dựng nước, giữ nước của dân tộc, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám cùng các đại biểu dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Vân

Đóng góp vào thành tích chung ấy có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở - những người trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, của tổ chức công đoàn đến trực tiếp với người lao động.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức cho 95 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Nghệ An đi tri ân, báo công, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân tại tỉnh Thái Bình và Hải Phòng.

95 cán bộ công đoàn cơ sở là 95 tấm gương tiêu biểu trong công tác, sinh hoạt, học tập, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, người lao động và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, cũng là chỗ dựa tin cậy và được cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tín nhiệm.

Lịch trình của đoàn đại biểu trong 3 ngày (12-14/7). Ảnh: CSCC

Trước giờ xuất phát, đoàn đại biểu đã dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Người đã chọn.