Xã hội Đoàn đại biểu Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên Chiều ngày 25/9, đoàn đại biểu Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV- năm 2024 đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Cùng tham dự có các đại biểu người dân tộc thiểu số là lãnh đạo các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Công Kiên

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm của Người tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất; Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người luôn soi đường chỉ lối cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Lương Văn Khánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Nội dung báo cáo khẳng định: Thực hiện lời dạy của Bác, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Trong 5 năm qua, mặc dù vùng dân tộc thiểu số - miền núi gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, đại dịch Covid -19, dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi… nhưng được sự quan tâm sát sao của Ủy ban Dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng tình ủng hộ của các sở, ban, ngành, MTTQ, hệ thống cơ quan làm công tác Dân tộc đã đoàn kết, tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Từ đó, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An đã có những bước khởi sắc rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Trước anh linh của Người, với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV xin hứa không ngừng học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Người; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; củng cố sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Công Kiên

Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An nguyện đoàn kết một lòng đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; cán bộ và nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 và Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV.