Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo huyện Nghĩa Đàn và Tân Kỳ

Sáng ngày 13/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm các đại biểu: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có chuyến công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Nghĩa Đàn và Tân Kỳ.

Cụ thể, các đại biểu Quốc hội đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho 80 gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) và trao 80 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ).

Tại các địa phương đến trao quà, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của địa phương cũng như đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, chật vật với cuộc sống cần sự giúp đỡ, chung tay chia sẻ của cộng đồng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc - Xuân Quý Mão năm 2023.

Chia sẻ với những hoàn cảnh, số phận kém may mắn, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cũng khẳng định, Đảng và Nhà nước cùng xã hội luôn quan tâm chăm lo công tác đền ơn, đáp nghĩa; công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo với nhiều hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa và thường xuyên để “không để ai bỏ lại phía sau”.

Bởi vậy, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn bằng sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ hỗ trợ các gia đình vươn lên.

Chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm, hạnh phúc và đủ đầy hơn, Thiếu tướng Trần Đức Thuận cũng mong muốn các gia đình sang năm mới nỗ lực, vượt qua hoàn cảnh để hoà nhịp cùng với sự phát triển chung của cộng đồng và quê hương, đất nước.