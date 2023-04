Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

(Baonghean.vn) - Tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam và Điện thờ các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam - Lào, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào đã kề vai sát cánh với nhau chiến đấu chống giặc ngoại xâm, anh dũng hy sinh.

Cùng đi với đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An, về phía tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) có các đồng chí: Bun-chăn Sỉ-vông-phăn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng; No-bi-hả Tông-pao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành.

Ngày 6/4, trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Đài Tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam được xây dựng để ghi nhớ mối quan hệ thắm thiết giữa bộ đội Việt Nam và bộ đội Pa thét Lào, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Trong những năm tháng chống giặc ngoại xâm, đã có hơn 40.000 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh dũng hy sinh trên khắp chiến trường Lào, trong đó tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và Viêng Chăn có khoảng 15.000 liệt sĩ.

Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam là biểu tượng của tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước Lào - Việt Nam; tưởng nhớ sự hy sinh xương máu vì sự nghiệp cách mạng của chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào trong công cuộc đấu tranh chống đế quốc ngoại xâm.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Điện thờ các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam - Lào tại bản Nhuôm, huyện Pek, cách trung tâm thị xã Phôn Sa Vẳn khoảng 4km.

Trong những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt tại tỉnh Xiêng Khoảng từ 1969-1972, quân địch đã tiến hành đánh chiếm vùng giải phóng Cánh đồng Chum Xiêng Khoảng. Trong thời khắc "nước sôi lửa bỏng" đó, thể theo yêu cầu giúp đỡ của Cách mạng Lào, Đảng, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chi viện cho Cách mạng Lào.

Rất nhiều đơn vị quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang Lào kề vai sát cánh, chiến đấu cùng một chiến hào với bộ đội và nhân dân Lào chống lại kẻ thù chung.

Trong những trận chiến đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ Việt Nam và Lào đã hy sinh vì độc lập tự do của hai nước. Riêng tại địa bàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và tỉnh Viêng Chăn có trên 15.000 cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh.

Với truyền thống "uống nước nhớ nguồn", Hội người Việt Nam tại tỉnh Xiêng Khoảng đã đầu tư xây dựng khu điện thờ nhằm tri ân và đền đáp phần nào sự hy sinh vô bờ bến của các Anh hùng liệt sĩ hai nước vì nền độc lập và hòa bình của hai dân tộc.

Điện thờ các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam - Lào được khởi công xây dựng từ tháng 3/2022 trên diện tích 10ha do chính quyền địa phương cấp. Điện được hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2022, đúng dịp hai nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá đây là công trình hết sức có ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc Lào. Đồng thời, đồng chí cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng khi bố trí đất để xây dựng Điện thờ. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng 200 triệu đồng đến Hội người Việt tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đến thăm Đội quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đóng ở thị xã Phôn San Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng.

Trung tá Chế Ngọc Hà - Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, Đội được thành lập ngày 18/4/1984, có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun (Lào).

Đến nay, Đội đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được hơn 13.014 hài cốt liệt sĩ, riêng tại Lào là 12.538 hài cốt liệt sĩ, đã tổ chức bàn giao 1.684 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán cho gia đình.

Riêng mùa khô 2021 - 2022, Đội đã tìm kiếm, quy tập được 103 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun. 5 tháng mùa khô 2022-2023, Đội đã quy tập được 82 bộ hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 14 đồng chí bị thương, 9 đồng chí hy sinh.

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ xúc động trước nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của cán bộ, chiến sĩ trong Đội quy tập là tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường Lào về với Tổ quốc, quê hương, gia đình.

Ghi nhận, biểu dương, trân trọng sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đội quy tập đã thực hiện được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính, các đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ chính quyền và nhân dân sở tại, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, Nhân dân Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Xổm Bun nói riêng.

Trong thời gian tới, Đội quy tập cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc hợp tác quy tập hài cốt liệt sĩ là nội dung quan trọng trong biên bản hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục dành sự quan tâm đến Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Nghệ An, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng bền chặt, hiệu quả.