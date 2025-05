Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung: Học tập và làm theo Bác là niềm tự hào, trách nhiệm, động lực xây dựng, phát triển tỉnh Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đối với Đảng bộ tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng ý nghĩa hơn khi việc học tập và làm theo Bác không chỉ là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm, là động lực tích cực để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, trở thành “Một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc” như niềm mong mỏi của Người.

Sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2016 - 2025) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác; trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đợt II), giai đoạn 2021-2025.

Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Niềm tự hào, trách nhiệm, động lực xây dựng, phát triển tỉnh

Hôm nay, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Hội nghị càng có ý nghĩa hơn vì được tổ chức đúng vào ngày 19/5, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ khi bắt đầu triển khai đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện trong toàn Đảng, nhanh chóng đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Đối với Đảng bộ tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng ý nghĩa hơn khi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm, là động lực để xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An mau trở thành “Một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc” như niềm mong mỏi của Người.

10 chuyên đề, 6 đột phá, 3 sáng tạo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, những kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã thể hiện rõ trong phóng sự, được minh hoạ bằng những tham luận, đặc biệt là được Báo Nghệ An tổng kết, khái quát, đầy đủ với 10 chuyên đề, 6 đột phá, 3 sáng tạo.

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại Nghệ An - dấu ấn từ "6 đột phá, 3 sáng tạo". Infographic: Thành Duy - Hữu Quân

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã luôn nỗ lực không ngừng và đã đạt được những thành tựu kinh tế, xã hội quan trọng. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,01%, đứng thứ 13 cả nước; Quy mô kinh tế đạt hơn 216 ngàn tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 25.517 tỷ đồng, là năm thứ ba liên tiếp vượt mốc 20.000 tỷ đồng.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 1,75 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, là năm thứ 3 liên tiếp lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đặc biệt chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, người có công, hộ khó khăn về nhà ở; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, chúng ta đã xây dựng được nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực; hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng, biểu dương từ cấp cơ sở đến Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao giải cho các nhóm tác giả, tác giả đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đợt II), giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu và thành quả đạt được khá toàn diện của các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong suốt 10 năm qua; chúc mừng các tác phẩm, tác giả có tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật có giá trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng.

Khắc phục hiệu quả nhất các tồn tại, hạn chế

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua mà báo cáo đã nêu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trên tinh thần học tập và làm theo lời dạy của Bác “Phải có quyết tâm sửa chữa sai lầm khuyết điểm. Có khuyết điểm mà kiên quyết sửa chữa là tốt” và đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải “tự soi, tự sửa”, có giải pháp khắc phục hiệu quả nhất.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn dân đang bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, kỷ nguyên khát vọng hùng cường. Trong thời gian gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết trụ cột, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân để thực hiện mục tiêu giúp đất nước cất cánh, đưa đất nước phát triển.

Tỉnh Nghệ An, quê hương Bác Hồ được Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt với Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 15/5, trong chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Nghệ An phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Nghị quyết 39 và kết luận của Tổng Bí thư; tiếp tục triển khai 10 chuyên đề, 6 đột phá, 3 sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3 nội dung quan trọng

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tập trung vào 3 nội dung lớn và 3 nhiệm vụ chiến lược.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Thứ nhất, tiếp tục học tập, kế thừa và phát huy tư tưởng của Bác về lòng yêu nước thương dân sâu sắc, về ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; về khát vọng “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”; làm sao cho đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Học tập và làm theo Bác, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị, trước hết là mỗi đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần luôn nhận thức và trăn trở khi bên cạnh những kết quả, thành tựu đạt được thì vẫn còn những khó khăn, chưa thực hiện được mục tiêu trở thành “tỉnh khá” như mong muốn cháy bỏng của Bác.

Đến thời điểm này, ngân sách tỉnh mới chỉ cân đối được hơn 50%. GRDP bình quân đầu người chỉ bằng 50% thu nhập trung bình cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao hơn bình quân chung cả nước, đến cuối năm 2024 còn 4,12%.

Tỉnh cũng chưa giải quyết được những khó khăn, chưa thực hiện được mục tiêu, chưa xử lý được những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ tỉnh còn có lỗi với Nhân dân, chưa thực hiện được mong muốn của Bác, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chưa thật sự hoàn chỉnh.

Hạ tầng giao thông Nghệ An đang ngày càng phát triển hoàn thiện và đồng bộ. Ảnh tư liệu: PV

Thứ hai, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác về phương pháp cách mạng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Đó là sự vận dụng sáng tạo giữa lý luận và thực tiễn, lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý. Đó là tinh thần, nguyên tắc độc lập - tự chủ - tự cường: “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã”. Nghệ An muốn trở thành tỉnh khá phải nỗ lực, không quá trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương.

Đó là tư tưởng của Bác về việc lấy dân làm gốc - phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Và đó là tư tưởng về sự đoàn kết “là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

Những bài học về phương pháp cách mạng của Bác nghe đều thấy quen thuộc, dễ nhớ, dễ hiểu, nhưng việc vận dụng triệt để rất khó. Vì vậy, cần có quyết tâm để triển khai thực hiện, để giải quyết những vấn đề tồn tại, khó khăn hiện nay từ mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nếu chúng ta quyết tâm thì tin rằng chúng ta sẽ có phương pháp thực hiện.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ - ĐBQH tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ ba, học tập và nguyện làm theo tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác.

Đó là sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm; là tinh thần tự phê bình và phê bình. Đó là tình yêu thương đồng chí, đồng bào, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế: “Việc gì có lợi cho dân thì phải quyết làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Đó còn là tinh thần học tập suốt đời: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân”.

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thì mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương, trước hết là tự soi, sau đó lan toả, truyền niềm tin nhiều người cùng hướng tới những chuẩn mực giá trị tốt đẹp và trở thành động lực xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, tỉnh, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân xã Châu Khê (huyện Con Cuông) làm nhà ở. Ảnh: Mai Hoa

3 nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, cần tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, thực chất; Quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương và Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành các cấp từ tỉnh tới cơ sở tập trung thực hiện tốt các 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền cấp xã để bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo hoạt động hiệu quả, thông suốt, phát huy cao nhất mục tiêu chính quyền gần dân, sát dân, giải quyết tốt nhất yêu cầu của người dân.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Tam Quang 2 - Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà

Hai là, tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt nhất Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV. Trong đó, chú trọng 2 nội dung đặc biệt quan trọng là xây dựng văn kiện và phương án nhân sự.

Văn kiện đại hội cần được xây dựng theo tinh thần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và thực hiện được ngay. Công tác cán bộ phải làm kỹ lưỡng, cẩn trọng, chặt chẽ, trên cơ sở công việc để bố trí cán bộ, không để phát sinh dư luận, đơn thư, tạo ra đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, uy tín, có khát vọng đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đương đầu với thử thách, dám hy sinh vì lợi ích chung.

Thành viên ban chỉ đạo huyện Nghĩa Đàn kiểm tra việc bỏ phiếu tại các xóm về việc đặt tên ĐVHC cấp xã.

Ba là, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức đại hội Đảng các cấp làm gián đoạn công việc, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng tới việc học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe của nhân dân; hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, người có công, hộ khó khăn về nhà ở trước ngày 31/7/2025.

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hoạt động hết sức có ý nghĩa để các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng cao đẹp, đạo đức sáng ngời của Người, biết ơn, kính trọng tự hào về Bác Hồ kính yêu, đặc biệt phải nỗ lực xứng đáng là quê hương của Bác.

Đây cũng là dịp mỗi chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong làm việc, học tập, lao động, sáng tạo để thực hiện mục tiêu trên con đường phát triển của tỉnh, của đất nước, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phấn đấu thực hiện được mục tiêu trở thành tỉnh khá. Đó là hành động thiết thực nhất, tình cảm chân thành nhất mà mỗi chúng ta hướng về Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 135 năm sinh nhật của Người.