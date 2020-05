Đoàn Famtrip các hãng lữ hành UNESCO khảo sát du lịch tại Nghệ An

Ngày 30/5, Nghệ An đón đoàn Famtrip là thành viên của hơn 80 hãng lữ hành UNESCO tổ chức khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn.

Thành phần đoàn khảo sát có đại diện Sở Du lịch Hà Nội, lãnh đạo và các thành viên thuộc CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội; các cơ quan báo chí cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Qua chương trình khảo sát tại Nghệ An, các thành viên của đoàn đã tìm hiểu thực tế các sản phẩm du lịch về nguồn, du lịch tâm linh, du lịch biển và một số điểm du lịch dịch vụ lớn trên địa bàn.

Đoàn Famtrip khảo sát tại đền Chung Sơn, xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Vương Bằng

Hoạt động khảo sát của đoàn là cơ sở để làm mới và đưa vào xây dựng tour du lịch kích cầu nội tỉnh, liên tỉnh mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch Nghệ An, góp phần kích cầu du lịch, gia tăng lượng khách từ Hà Nội và phía Bắc đến với Nghệ An. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch của Nghệ An và du lịch Hà Nội giao lưu, gặp gỡ, tìm kiếm đối tác.