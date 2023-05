Đoàn giám sát Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau khi uống rượu và chơi cầu lông, Hùng nhớ lại việc trước đó từng bị anh C. đánh vào trán mình nên đã xảy ra mâu thuẫn. Bất thình lình Hùng cầm búa đánh vào đầu bạn gây vỡ lún xương hộp sọ.

(Baonghean.vn)- Dự kiến, đoàn công tác Châu Âu sẽ sang kiểm tra việc chống đánh bắt trái phép, đánh bắt không khai báo và không theo quy định tại Nghệ An từ ngày 23-29/5.

(Baonghean.vn) - Việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành 2 luật là Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cấp thiết, nhằm điều chỉnh chuyên sâu các nội dung, tạo ra một hành lang pháp lý đủ mạnh để có thể giải quyết những vấn đề cấp bách thực tiễn đang đặt ra.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13589 ngày 10-5-2023

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 10/5, tại thành phố Vinh, Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII đã tổ chức buổi họp mặt các Trưởng đoàn tham gia.

(Baonghean.vn)- Sáng 10/5, đoàn công tác Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho toàn bộ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định truy tìm 2 đối tượng nghi vấn gây án trong vụ giết người xảy ra ngày 8/5/2023 tại huyện Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Nghệ An vừa bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền huyện Kỳ Sơn, góp phần bảo vệ an ninh biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Do bị một nhóm chặn đánh vì mâu thuẫn trên mạng, Nguyễn Phú Cường, học sinh lớp 12 lấy một thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm chống trả, hậu quả làm Đỗ Hoàng Anh Phúc tử vong.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.