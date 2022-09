Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày từ 28-30/9, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã sang dự Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết Việt Nam - Lào 2022 và Lễ hội Gặp gỡ hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Lào lần thứ 5 tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Văn phòng UBND tỉnh.

Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước (18/7/1977 - 18/7/2022) do tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt tổ chức.

Nghệ An và Sa Vẳn Na Khẹt là hai tỉnh có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Hàng năm, hai tỉnh thường xuyên thành lập các đoàn thăm và chúc Tết lẫn nhau; trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp lễ, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của hai nước và hai tỉnh thông qua đường ngoại giao. Đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trong giai đoạn 2017-2022, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đào tạo Tiếng Việt chuyên ngành, trình độ đại học và trình độ thạc sỹ với tổng số 107 học sinh, sinh viên cho tỉnh bạn. Riêng năm học 2021-2022, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt 15 học sinh sang học tiếng Việt và 15 sinh viên trình độ đại học.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Sẳn-Ty-Phap Phôm-Vi-Hản - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt khẳng định hai nước Việt Nam và Lào có nhiều nét đặc trưng văn hóa đẹp đẽ, tương đồng; từ lâu đã có truyền thống gắn bó, thương yêu, quý trọng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, ngày 5/9/1962, hai nước Việt Nam - Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt cho biết, trong chặng đường lịch sử đã qua, nhân dân hai nước Việt - Lào luôn chung một chiến hào, cùng chia ngọt sẻ bùi, hy sinh vì nhau, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách với tinh thần “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”; biết bao mất mát, hy sinh của hàng vạn anh hùng liệt sĩ Việt - Lào đã góp phần đem lại tự do cho nhân dân hai nước.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt Sẳn-Ty-Phap Phôm-Vi-Hản nhấn mạnh sẽ tiếp tục bảo vệ giữ gìn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt với các tỉnh của Việt Nam nói riêng theo tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã long trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội chợ thương mại hữu nghị Lào-Việt Nam, Lễ hội Gặp gỡ hữu nghị nhân dân hai nước Lào-Việt Nam lần thứ 5, Lễ dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Kay Sỏn Phôm Vi Hản và Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh,…

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng các món quà hữu nghị cho lãnh đạo tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Chuyến thăm lần này cũng là dịp để lãnh đạo hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi và định hướng các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới; góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt nói riêng.