Doanh nhân trẻ: Đột phá bằng tư duy, vững vàng nhờ bản sắc

Diệp Thanh (ghi) - Ngày xuất bản: 13/10/2025

Trong bối cảnh kinh tế thị trường với nhiều đổi mới và hội nhập sâu rộng, đội ngũ doanh nhân phải nỗ lực khẳng định bản sắc bằng tư duy đột phá và tinh thần kiên cường. Trong bài viết này, hãy cùng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An lắng nghe những chia sẻ của 2 doanh nhân trong lĩnh vực dịch vụ và công nghệ để thấy được sự kiên trì, sáng tạo, bản lĩnh và những bài học sâu sắc của những doanh nhân trẻ - những người đang tiên phong thay đổi tư duy, lấy tri thức và chất lượng làm nền tảng cạnh tranh, đồng thời kiên định tạo ra những dấu ấn xã hội tích cực và dài hạn.

Bà Vũ Thị Thái An. Vũ Thị Thái An (sinh năm 1991 – quê phường Trường Vinh) là đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc (CEO) của nền tảng công nghệ du lịch Tubudd (kết nối du khách quốc tế với người bản địa). Thành lập tại Anh năm 2017, Tubudd chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2018. Dự án đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong nước và quốc tế như: Top 10 Techfest 2018; Top 10 Pitch@Palace Vietnam 1.0 (Anh quốc); Giải Nhì cuộc thi “Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch”; Top 10 Vietnam Start Up Wheel 2019; Giải Ba VietChallenge 2019 tại Boston, Mỹ; Top 250 dự án xuất sắc nhất toàn cầu tại Cup khởi nghiệp toàn cầu (EWC) năm 2022; Giải Ba Techfest Việt Nam 2024…

Ông Hồ Xuân Vinh. Hồ Xuân Vinh (sinh năm 1987 - xã Quỳnh Văn) là Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu. Anh là tác giả của 45 văn bằng, trong đó 18 bằng sáng chế, 27 bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, chế biến nông sản, công nghệ muối và dược liệu. Anh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực Lao động sản xuất năm 2021; từng được tặng Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, nhiều Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn và của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An…

P.V: Thưa ông/bà, trong bối cảnh thị trường hiện nay, theo ông/bà, sự đột phá về tư duy nào là quan trọng nhất để doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn?

Bà Vũ Thị Thái An: Theo tôi, để tạo được sự cạnh tranh lâu dài, mọi sự đột phá phải đến từ chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, cùng với cách tiếp cận khách hàng và tư duy chăm sóc khách hàng. Với thời đại mà chăm sóc khách hàng lên ngôi, khách hàng sẽ lựa chọn người bạn đồng hành cùng họ cho mọi sản phẩm, dịch vụ hay lĩnh vực, chứ không còn đơn thuần tìm người bán hàng cho họ nữa. Vậy nên, tư duy sáng tạo về việc phải làm sao để cải thiện sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hàng trên mọi nhân sự, mọi điểm chạm với khách hàng, theo tôi là điều quan trọng nhất.

Ông Hồ Xuân Vinh: Tôi hoàn toàn đồng ý về sự quan trọng của tư duy đột phá, nhưng tôi cho rằng, điều quan trọng nhất đối với một doanh nhân là tư duy, nhận thức về thị trường. Chúng ta từng trải qua nền kinh tế hàng hóa, rồi đến nền kinh tế cạnh tranh thị trường, và hiện nay là kinh tế tri thức – dựa vào tri thức để kinh doanh với những bí quyết độc đáo riêng. Tri thức chính là cái tiên phong, mới mẻ cho doanh nghiệp và sản phẩm. Tôi từng nghe một câu tôn chỉ rất nổi tiếng của một tập đoàn lớn về lĩnh vực công nghệ thông tin rằng: “Doanh nghiệp muốn phát triển thì phải dẫn dắt được thị trường và đi trước đối thủ”. Đó cũng là lý do công ty của tôi có nguyên tắc luôn sáng tạo: 6 tháng có cải tiến nhỏ, 1 năm có cải tiến lớn, chính là để liên tục sáng tạo và vươn lên.

Khi nương theo dòng chảy của xu hướng kinh tế tri thức, doanh nghiệp sẽ uyển chuyển tìm ra cho mình những thay đổi phù hợp, đồng thời, tranh thủ được sự hỗ trợ của Nhà nước với nhiều chính sách chung.

Ông Hồ Xuân Vinh (bên phải) trong xưởng sản xuất của mình. Ảnh: NVCC

P.V: Hiện nay, bản sắc doanh nghiệp được xem là chìa khóa của sự thành công trong việc tạo ra những giá trị mềm. Trong bối cảnh hội nhập, ông/bà đã xây dựng bản sắc cho doanh nghiệp của mình như thế nào để khẳng định thương hiệu?

Ông Hồ Xuân Vinh: Quả thực, có một thời gian, khi bắt đầu xây dựng được thương hiệu, chúng tôi gặp phải giai đoạn thị trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Nếu như trước đây sản phẩm chỉ một mình tôi cung cấp thì thời điểm đó, trên thị trường có khoảng 60 nhà cung cấp sản phẩm tương tự, đến từ Trung Quốc và các công ty lớn. Là một doanh nghiệp nhỏ ở một xã lẻ, huyện lẻ, tỉnh lẻ, tôi đã rất lo lắng.

Nhưng sau đó tôi nhận ra, tôi có điểm mạnh là hiểu về sản phẩm và nhu cầu của người dân, tôi có nền tảng về cơ khí và sáng chế, tôi kinh doanh những sản phẩm do chính mình tạo ra. Với suy nghĩ đó, tôi xem khoa học công nghệ là kim chỉ nam để kiên trì sản xuất và tiên phong trong đăng ký bằng sáng chế độc quyền cho những máy móc của mình. Nhờ vậy, sản phẩm của tôi, dù không bùng nổ, nhưng đã tạo dựng được thị trường ngách, thâm nhập đến hang cùng ngõ hẻm và có mặt ở khắp Việt Nam. Cũng với cách làm đó, sau này, khi thị trường ngách là các đơn vị xây dựng vừa và nhỏ đều đã biết đến mình, tôi tiếp tục chọn đổi mới sáng tạo ở một lĩnh vực mới.

Bà Vũ Thị Thái An: Từ góc nhìn của một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, tôi lại chú trọng vào văn hóa doanh nghiệp. Theo tôi, văn hóa doanh nghiệp không phải là những câu nói hô hào hay một danh sách gạch đầu dòng; nó là sự thể hiện nhất quán của người lãnh đạo.

Ví dụ như ở Tubudd, bản sắc xoay quanh 3 yếu tố: Tinh thần "leader" dẫn dắt bằng hành động, khả năng chịu đựng và khát vọng toàn cầu. Thời gian đầu khởi nghiệp, khi mới về nước, tôi phải làm việc toàn thời gian không lương trong một thời gian rất dài, phải vật vã sống, vật vã tồn tại để duy trì doanh nghiệp... Sức chịu đựng đó giúp chúng tôi trụ vững qua rất nhiều thử thách. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi xem nỗi sợ là cơ hội, là thử thách để mình vượt qua chứ không phải để mình chùn bước. Đối với một startup, nỗi sợ sẽ luôn tồn tại như cái bóng của mình và mình cần phải học cách “nhảy múa” cùng nó. Tinh thần đó đã ảnh hưởng tích cực và kịp thời đến tất cả các thành viên khác, trở thành bản sắc của đội ngũ chúng tôi. Đó cũng là lý do giúp chúng tôi đứng vững trước cạnh tranh khốc liệt của thị trường toàn cầu.

Bà Vũ Thị Thái An (ngoài cùng bên trái) cùng các cộng sự. Ảnh: NVCC

P.V: Nếu xem nỗi sợ là động lực thì trong hành trình phát triển, ông/bà đã đối mặt với những khó khăn nào để biến nỗi sợ hãi thành cơ hội để vươn lên? Bài học sâu sắc nhất về quản trị rủi ro mà ông/bà muốn chia sẻ là gì?

Ông Hồ Xuân Vinh: Doanh nghiệp nào cũng có những khó khăn, hành trình nào cũng có thử thách và tôi cũng như mọi người, từng có cho mình rất nhiều bài học lớn. Một trong số đó là bài học đắt giá: “Quảng bá tốt cho một sản phẩm lỗi là thất bại ghê gớm”. Sản phẩm nào cũng cần có thời gian hoàn thiện theo thời gian, nhưng lần đó, tôi đã marketing quá tốt cho một sản phẩm mới và sau thời gian tung ra thị trường, tôi nhận về rất nhiều chỉ trích, tốn rất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả và đánh mất rất nhiều niềm tin của bà con.

Sau lần đó, tôi chọn đi chậm nhưng mà chắc, tôi giới thiệu sản phẩm theo cách “hữu xạ tự nhiên hương”. Cũng vì thế mới có câu chuyện để bán được sản phẩm máy đóng gạch không nung: Tôi đổ rất nhiều tiền để sản xuất gạch, tặng gạch, bán rẻ gạch… Cứ thế 1 năm trời ròng rã, sau khi người dân sử dụng gạch chán chê, cảm thấy gạch tốt rồi, họ mới học theo để sản xuất và tôi bắt đầu bán những chiếc máy đóng gạch đầu tiên. Có thể thấy, sự nghiệp doanh nhân là sự học suốt đời, mỗi bài học có một giá trị riêng.

Bà Vũ Thị Thái An: Tôi hoàn toàn đồng cảm với câu chuyện của ông Vinh. Trong quá trình phát triển, tôi cũng phải đối mặt với nhiều thử thách khách quan như phải làm lại từ đầu sau dịch Covid-19, gặp khó khăn về các điều kiện tài chính, gọi vốn, hoàn cảnh… Tôi cũng từng trải qua thời gian dài cô đơn với ý tưởng của mình, từng phải làm 18 tiếng mỗi ngày, phải ôm tất cả những công việc của doanh nghiệp, kể cả việc tay chân như dọn dẹp.

Sau rất nhiều lần “bầm dập”, tôi nhận ra, không dễ để lường trước tất cả những rủi ro và quản trị nó lại càng khó hơn nữa. Vì thế, chủ doanh nghiệp chỉ có thể học cách vững tâm thế để thích nghi. Con đường một doanh nhân đi chỉ có thể leo lên mà không thể lùi xuống, vậy thì thay vì quản trị nó, chi bằng hãy thích nghi với tâm thế: trong “nguy” luôn có “cơ”. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp xoay trở, đưa ra quyết định một cách kịp thời nhất. Mỗi thử thách sẽ cho ta một bài học riêng.

Ông Hồ Xuân Vinh với sản phẩm muối hầm được làm bằng công nghệ Nanosalt. Ảnh: NVCC

P.V: Ngoài lợi nhuận, doanh nhân ngày nay cần tạo ra dấu ấn xã hội rõ rệt. Với vai trò của mình, ông/bà có thể chia sẻ về những tác động tích cực và dài hạn mà mình đã làm được?

Bà Vũ Thị Thái An: Với Tubudd, chúng tôi đã và đang giúp du khách quốc tế trải nghiệm Việt Nam một cách chân thật, an toàn bằng cách kết nối với những người bạn bản địa hiếu khách và giỏi ngôn ngữ. Từ đó, chúng tôi góp phần tạo thu nhập cho người lao động, đưa ngoại tệ về cho quê hương, đất nước. Ngoài ra, tôi nghĩ mỗi một doanh nhân sẽ chọn cho mình những hoạt động tích cực khác nhau để vừa cho đi những giá trị của bản thân cho xã hội và đóng góp một phần cho dấu ấn của mình.

Bên cạnh công việc, tôi dành thời gian để giảng dạy và trao tặng kiến thức cho những học sinh, sinh viên, hướng dẫn họ ở những khúc đoạn thời gian trưởng thành, công việc khởi nghiệp khác nhau. Tôi cùng đồng đội chủ doanh nghiệp một nhóm tầm 50 người cũng cố gắng kêu gọi và ủng hộ, mỗi một năm xây một ngôi trường từ thiện cho các bé ở vùng sâu, vùng xa. Năm 2024, chúng tôi có xây điểm trường ở xã Sơn Lâm (Nghệ An) và kết nối cùng một số chủ doanh nghiệp khác nuôi 10 em nhỏ ở đó. Với tôi, mang lại giá trị về mặt kiến thức và tạo điều kiện cho các em nhỏ được đến trường là điều tôi tâm đắc nhất.

Ông Hồ Xuân Vinh: Theo tôi, doanh nghiệp nào cũng sẽ đều tạo ra những giá trị riêng cho xã hội. Với quy chiếu đó, doanh nghiệp của tôi đóng góp cho ngành xây dựng và ngành muối Việt Nam, bao gồm cả người dân, doanh nghiệp, tạo thu nhập và cơ hội cho nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học công nghệ, khi doanh nghiệp chúng tôi đã thương mại hóa thành công những sáng chế, sáng tạo của mình, chúng tôi góp phần thay đổi diện mạo ngành khoa học công nghệ và công nghiệp địa phương, nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất trong nước, tạo ra giá trị lớn hơn cho chuỗi cung ứng, đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp khác mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Đó là dấu ấn dài hạn mà một doanh nghiệp khoa học công nghệ có thể mang lại.

P.V: Để "kích hoạt" động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn, ông/bà có đề xuất cụ thể và cấp thiết nhất nào muốn gửi gắm tới các cơ quan chức năng?

Bà Vũ Thị Thái An: Theo tôi, việc cấp thiết bây giờ với các cơ quan ban ngành là tạo điều kiện triệt để, thấu hiểu và thông cảm nhất tới các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước. Họ đang phải bước vào một giai đoạn mới khi những điều luật mới chưa vững vàng và phải đối mặt với việc tạo ra công ăn việc làm, kiếm tiền cho doanh nghiệp. Điều họ mong mỏi nhất là các cơ quan chức năng tạo điều kiện hết mực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm việc một cách công tâm, dễ dàng và minh bạch nhất. Lúc đó chúng ta mới có thời gian và động lực để phát triển kinh tế.

Ông Hồ Xuân Vinh: Quả thật, sự phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng. Từ góc độ khoa học công nghệ, tôi mong chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ sớm ban hành Nghị quyết liên quan đến hỗ trợ về khoa học công nghệ và chuyển đổi số để các doanh nghiệp Nghệ An nhanh chóng có được lợi thế cạnh tranh trong phát triển thị trường. Tôi cũng mong rằng, Luật Sở hữu trí tuệ sẽ có sự ưu tiên, hỗ trợ các sáng chế có giá trị thương mại hóa. Ngoài ra, cần làm mạnh tay hơn trong Luật thực thi bảo hộ để tránh việc ăn cắp mẫu mã, ý tưởng rồi bán phá giá.

Hy vọng rằng, với sự quan tâm của các cơ quan chức năng, các quy định luật pháp sẽ là bệ đỡ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới và phát triển bền vững.