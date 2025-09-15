Xe Doanh số bán xe điện toàn cầu tăng mạnh, Bắc Mỹ tụt lại phía sau Doanh số bán xe điện toàn cầu tăng 25% trong 8 tháng đầu năm 2025, nhưng tại Bắc Mỹ mức tăng chỉ đạt 6%.

Theo dữ liệu của Rho Motion, từ tháng 1 đến tháng 8/2025, doanh số bán xe điện toàn cầu đạt 12,5 triệu chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này bao gồm cả xe thuần điện (BEV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

Châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 31%, tương đương 2,6 triệu xe. Một số quốc gia dẫn đầu như Đức tăng 45%, Ý tăng 41% và Tây Ban Nha thậm chí tăng gấp đôi. Tuy vậy, tại Pháp, doanh số lại giảm 6% so với năm ngoái.

Trung Quốc dẫn đầu nhưng tăng trưởng chậm lại

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất thế giới với 7,6 triệu xe điện bán ra trong 8 tháng đầu năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã chững lại trong tháng 7 và 8 do so sánh với mức tăng mạnh của cùng kỳ 2024 – thời điểm chính phủ Trung Quốc tung ra gói hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới.

BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc, cũng đối diện khó khăn khi lợi nhuận sụt giảm và phải hạ mục tiêu bán hàng năm 2025 xuống còn 4,6 triệu xe, thấp hơn 900.000 xe so với kế hoạch ban đầu.

Bắc Mỹ: Tăng trưởng khiêm tốn

Tại Bắc Mỹ, doanh số bán xe điện chỉ tăng 6% trong 8 tháng đầu năm, đạt khoảng 1,3 triệu xe. Tháng 8 ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn nhờ người dân Mỹ tranh thủ mua xe để kịp hưởng ưu đãi thuế 30D từ IRS, sẽ hết hạn vào cuối tháng 9.

Nguyên nhân khiến thị trường kém sôi động là do các chính sách hạn chế xe điện từ chính quyền Trump, bao gồm việc cắt bỏ các khoản tín dụng thuế cho doanh nghiệp, ngừng phạt các hãng xe không đạt chuẩn khí thải và thu hồi ngân sách xây dựng hạ tầng sạc.

Dù thị trường châu Âu tăng trưởng mạnh, Tesla lại không hưởng lợi. Doanh số của hãng tại khu vực này giảm tới 40% trong tháng 7, bất chấp các đối thủ như Renault hay Stellantis tung ra nhiều mẫu xe điện mới.

Triển vọng: Châu Âu và Trung Quốc duy trì đà tăng

Charles Lester, chuyên gia dữ liệu tại Rho Motion, cho biết: “Doanh số bán xe điện toàn cầu đạt kỷ lục 12,5 triệu chiếc trong 8 tháng. Châu Âu tiếp tục tăng trưởng nhờ chính sách khí thải, trong khi Trung Quốc chững lại sau giai đoạn hỗ trợ mạnh mẽ năm trước.”**

Dù Bắc Mỹ tăng trưởng chậm, xu hướng toàn cầu cho thấy xe điện vẫn đang là lựa chọn ngày càng phổ biến, và các chính sách hỗ trợ tại châu Âu cùng nhu cầu khổng lồ ở Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu.