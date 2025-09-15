Thứ Hai, 15/9/2025
Xe

Bảng giá xe điện BYD tháng 9 tại Việt Nam: Danh mục đa dạng từ hatchback, SUV, sedan đến MPV và mẫu hybrid sắp ra mắt

Quốc Duẩn 15/09/2025 10:45

Giá xe điện BYD tháng 9/2025 cập nhật mới nhất với nhiều lựa chọn từ hatchback, SUV, sedan đến MPV, kèm các mẫu hybrid DM-i sắp ra mắt.

Thương hiệu ô tô điện BYD tiếp tục mở rộng dấu ấn tại thị trường Việt Nam với danh mục sản phẩm phong phú, trải dài từ xe điện thuần (BEV) đến các mẫu hybrid công nghệ DM-i tiết kiệm nhiên liệu. Thương hiệu mang đến nhiều lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng, từ xe cỡ nhỏ đô thị, sedan cao cấp cho tới SUV gia đình và MPV đa dụng.

Cập nhật bảng giá ô tô BYD mới nhất tháng 9/2025
Bảng giá xe điện BYD mới nhất tháng 9/2025

Bảng giá xe điện BYD mới nhất tháng 9/2025

Mẫu xe
Kiểu dáng
Đặc điểm
Giá niêm yết
Giá bán
BYD DOLPHIN
Hatchback
Xe điện cỡ nhỏ, thiết kế trẻ trung, phù hợp di chuyển trong đô thị
659 triệu VNĐ
552 triệu VNĐ
BYD ATTO 3
SUV
SUV điện cỡ B, thiết kế thể thao, nội thất “xoắn ốc” độc đáo
766 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)
886 triệu VNĐ (cao cấp)
686 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)
756 triệu VNĐ (cao cấp)
BYD SEAL
Sedan
Sedan điện cao cấp, hiệu năng mạnh, khí động học, phong cách thể thao
1.119 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)
1.359 triệu VNĐ (cao cấp)
930 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)
1.145 triệu VNĐ (cao cấp)
BYD ATTO 2
SUV
SUV điện, cạnh tranh VinFast VF6 Eco, nội thất tối giản, công nghệ e-platform 3.0
669 triệu VNĐ
-
BYD M6
MPV
MPV 7 chỗ, phù hợp gia đình và dịch vụ, giá hợp lý
756 triệu VNĐ
-
BYD HAN
Sedan
Sedan điện hạng sang, nội thất cao cấp, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến
1 tỷ 489 triệu VNĐ
-
BYD SEALION 8
SUV
SUV điện cỡ D, thiết kế DRAGON FACE, mạnh mẽ, tiện nghi, an toàn
1 tỷ 569 triệu VNĐ
-
BYD SEALION 6 DM-i
SUV (PHEV)
SUV PHEV cỡ C, rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế hiện đại
839 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)936 triệu VNĐ (cao cấp)
-

Các mẫu xe BYD dự kiến ra mắt tại Việt Nam năm 2025

Trong năm 2025, thị trường xe điện và hybrid tại Việt Nam sẽ thêm sôi động với loạt sản phẩm mới từ BYD. Hãng xe Trung Quốc dự kiến mang tới những mẫu sedan và MPV tích hợp công nghệ DM-i, đáp ứng nhu cầu từ phân khúc phổ thông cho tới cao cấp.

Mẫu BYD SEAL 5 DM-i thuộc dòng sedan cỡ C với thiết kế fastback trẻ trung. Xe được trang bị pin Blade dung lượng 18 kWh, có khả năng vận hành thuần điện quãng đường 115 km trước khi chuyển sang chế độ hybrid. Với mức giá dự kiến từ khoảng 500 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và hơn 600 triệu đồng cho bản cao cấp, SEAL 5 DM-i hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc sedan hybrid giá tốt.

Mẫu BYD M9 DM-i là dòng MPV hybrid cao cấp, tập trung vào sự thoải mái và tiện nghi. Mẫu xe này nổi bật với hàng ghế thương gia, phù hợp cho nhu cầu gia đình cũng như khách hàng yêu thích sự sang trọng. Mức giá niêm yết dự kiến dao động từ 1,9 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn đến khoảng 2,4 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp.

