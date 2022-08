Độc đáo những sản phẩm đón Tết Độc lập làm bằng tre ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vòng 14, V-League 1-2022 trên sân Vinh diễn ra trận đấu tâm điểm Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội FC. Lần đầu tiên sau nhiều mùa giải “chảo lửa” thành Vinh mới chật kín khán giả. Theo thiết kế, sân Vinh có sức chứa 18.000 chỗ. Vậy vì sao, trận đấu này người hâm mộ lại “mở hội” trên sân nhà? Trước đó, Sông Lam Nghệ An để thua liên tiếp 2 trận trên sân khách Hàng Đẫy trước Hà Nội FC và Viettel nhưng không hề làm thất vọng khán giả nhà, là vì sao?

(Baonghean.vn) - Động đất ở Kon Tum nhưng những ngày qua dư chấn lại xảy ra ở Quảng Nam, Quảng Ngãi…Một vụ tiêu hủy 1,4 tấn mì Omachi ở tận Đài Loan nhưng lại có thể làm náo loạn thị trường phở gói ở khu phố nhỏ. Kế hoạch bốc thăm để xác minh tài sản của Hà Nội cũng có thể làm cho hàng triệu người bỗng nhiên quan tâm đến toán xác suất thống kê, hoặc là nhấp nhổm canh chừng sự may rủi. Tâm chấn khó lường, nhưng dư chấn cũng chưa bao giờ đơn giản.

Ngày 28/8/1945, Bộ Ngoại giao được thành lập cùng sự ra đời của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ lâm thời kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.

(Baonghean.vn) - Giá dầu giảm mạnh trong hơn 1 tháng qua, là động lực để ngư dân Nghệ An bám biển đều đặn, nên sản lượng đánh bắt hải sản tăng hơn những tháng trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vào vùng với chủ đề "Tiềm năng-Cơ hội-Hợp tác phát triển".

Sau khi Doãn Hải My và cầu thủ Đoàn Văn Hậu công khai tình cảm, fan liên tục được ngắm những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi.

(Baonghean.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Văn Phòng Chính phủ chuyển đến liên quan đến chính sách tín dụng đóng tàu mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và việc tăng cường, củng cố đội tàu chấp pháp, an ninh ở ngoài khơi để bảo vệ ngư dân yên tâm khai thác, đánh bắt hải sản.