Chủ Nhật, 5/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Podcast

00:00
image
Chủ Nhật, 5/10/2025, 21:30 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Xác Đá

Xác Đá đưa người đọc ngược về một cộng đồng xa xưa, nơi tín ngưỡng và nghi lễ khắc nghiệt chi phối số phận con người. Nhưng đằng sau đó không chỉ là sự sợ hãi, mà còn là tiếng vọng về khát khao sống, khát khao được tự do làm người.
NPV
Đọc thêm Podcast
Xem thêm
Nhiều người nghe

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO