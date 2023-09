Đội bóng Công đoàn Nghệ An vô địch vòng loại khu vực 3 ‘Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023’

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, vòng loại khu vực 3 - Nghệ An Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chiều 24/9, trận chung kết và Lễ Bế mạc vòng loại khu vực 3 - Nghệ An Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 diễn ra trong bầu không khí sôi động.

Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, cùng đông đảo cổ động viên và cầu thủ. Ảnh: Diệp Thanh

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Tuổi trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức là hoạt động quy mô, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vòng loại khu vực 3 - Nghệ An “Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023” đã diễn ra thành công trên tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết của các đội. Ảnh: Diệp Thanh

Vòng loại khu vực 3 - Nghệ An “Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023” có sự tham gia của 7 đội bóng: Công đoàn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Công an nhân dân.

Diễn ra từ ngày 22 đến 24/9, vòng loại khu vực 3 gồm 7 đội bóng chia làm 2 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn với 13 trận. Ở trận chung kết vòng loại này, đội Công đoàn Nghệ An đã chiến thắng đội Công đoàn Công an nhân dân với tỉ số 4-3, giành tấm vé tham dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 diễn ra vào tháng 11 tại Bình Dương.

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho đội vô địch vòng loại khu vực 3 - Công đoàn Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Giải Nhì vòng loại thuộc về đội Công đoàn Công an nhân dân. Giải Ba thuộc về Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ban tổ chức cũng đã trao giải phụ “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất” cho các cá nhân xứng đáng.

Thành công của giải sẽ là tiền đề cho những sân chơi thể thao ý nghĩa, thiết thực khác trong tương lai, động viên công nhân, viên chức, người lao động tham gia rèn luyện sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần. Từ đó, góp phần nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Trao giải Nhì vòng loại cho đội bóng Công đoàn Công an nhân dân. Ảnh: Diệp Thanh

Trao giải Ba vòng loại cho đội bóng Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Diệp Thanh

Các cầu thủ và cổ động viên đội bóng Công đoàn Nghệ An vui mừng trước thành tích đã đạt được. Ảnh: Diệp Thanh