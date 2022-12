'Đội đặc nhiệm' giữa đại ngàn Pù Mát

Tin mới

Ukraine nói Nga tấn công UAV dọc tiền tuyến từ Bắc tới Nam VOV.VN - Ngày 30/12, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công vào các thị trấn của Ukraine dọc tiền tuyến từ Bắc tới Nam, 1 ngày sau khi Moscow phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.

Ý nghĩa tên gọi các mẫu xe Lexus Từ dòng CT hatchback đến dòng UX crossover đều có những ý nghĩa thực sự phía sau các chữ viết tắt.

PC Nghệ An: Đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV Diễn Phong (Baonghean.vn) -Chiều 30/12/2022, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An), Ban Quản lý dự án lưới điện đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công và đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Diễn Phong (E15.52).

Nghệ An - Con số và Sự kiện nổi bật năm 2022 (Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu những con số, sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội… trong năm 2022 của tỉnh Nghệ An.

Nhan sắc khó rời mắt của Mai Phương Thúy ở tuổi 34 Ở tuổi nhiều bạn bè, chị em đồng trang lứa đã lập gia đình, Mai Phương Thúy vẫn tự do tự tại và ngày càng xinh đẹp.

Đi cắt cỏ, 'tiện thể' vận chuyển heroin cho hàng xóm (Baonghean.vn) - Biết Và Y Mò chuẩn bị đi cắt cỏ, người hàng xóm “nhờ” cầm 2 bánh heroin. Thiếu phụ này đồng ý nên chở ma túy đi “ship” thì bị công an bắt giữ.

Ronaldo gia nhập đội bóng châu Á Tờ Al Arabiya cho biết tiền đạo 37 tuổi Cristiano Ronaldo đã ký hợp đồng hai năm với CLB Al Nassr ở giải vô địch Arab Saudi.

Hai vợ chồng điều hành đường dây sản xuất, mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ giả Từ năm 2018 đến nay, đường dây này đã sản xuất, in ấn và mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, số tiền hưởng lợi trái phép lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Nghệ An: Dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng trong năm 2023 (Baonghean.vn) - Năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,27% so với năm trước; và dự báo sẽ tăng trong thời gian tới khi đầu năm 2023, chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng hóa, dịch vụ… hết hiệu lực.

Kịch bản để tuyển Việt Nam đi tiếp; HLV Park bảo vệ quyết định xáo trộn đội hình (Baonghean.vn)-Sau trận hòa 0 - 0 với Singapore, tuyển Việt Nam đã có 99% cơ hội đi tiếp, kể cả khi thua đậm Myanmar ở trận cuối; HLV Park Hang-seo bảo vệ quyết định thay loạt vị trí đá chính khi hòa 0-0 Singapore... là những tin tức thể thao nổi bật.

HLV Park Hang-seo: Tôi không hài lòng về trận đấu này (Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo không hài lòng khi tuyển Việt Nam để Singapore cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022.

Việt Nam không thể giành trọn 3 điểm trên sân của Singapore (Baonghean.vn) - Đưa vào sân với đội hình dự bị, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà Singapore. Đây là trận đấu thuộc bảng B tại AFF Cup 2022.

Nga đang chuẩn bị "dàn xếp' tỷ số với NATO một lần và mãi mãi (Baonghean.vn) - Thay bởi không khí vui tươi chào đón năm 2023, thì gam màu xám xịt vẫn phủ bóng trên thế giới, khi cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 11. Điều đáng nói, cục diện chiến trường ngày càng vén màn bản chất toàn cầu của cuộc xung đột này.

Tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển khi gặp sóng lớn (Baonghean.vn) - Một phương tiện của ngư dân thị xã Hoàng Mai trong lúc khai thác hải sản do gặp sóng to làm vỡ phía trước mũi, nước vào nhiều dẫn đến phương tiện bị chìm.

Nhìn lại sự tàn phá của thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2022 (Baonghean.vn) - Năm 2022 ghi nhận nhiều hình thái thời tiết cực đoan, khi các trận lũ lụt, hạn hán, nắng nóng kéo dài và xảy ra liên tiếp, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các đơn vị ngành Tài chính trực ngày làm việc cuối năm 2022 (Baonghean.vn) - Chiều 30/12/2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà các sở, ngành, đơn vị trong khối ngành Tài chính trực, làm việc những ngày cuối năm 2022.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/12 (Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bất thường; Nghệ An tổng kết công tác quốc phòng, an ninh; Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An; Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn... là một số nội dung đáng chú ý ngày 30/12.

Nhiều sáng kiến được áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ (Baonghean.vn) - Chiều 30/12, Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Nga tuyên bố sẽ không bao giờ cạn kiệt tên lửa Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này sẽ không bao giờ cạn kiệt tên lửa hành trình Kalibr sau khi Moscow tiến hành các cuộc không kích tên lửa quy mô lớn nhắm vào các thành phố của Ukraine.

Ngành Nội vụ Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nhiệt huyết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bất thường Ngày 30/12/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền tỷ khi chơi bát phường (Baonghean.vn) - Với thủ thuật tạo ra các tin nhắn Internet Banking giả, Đào Thị Duyên đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Huyện miền núi Con Cuông phát triển mạnh các sản phẩm OCOP (Baonghean.vn) - Sau 4 năm triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đến nay huyện miền núi Con Cuông đã có 23 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm được công nhận 4 sao cấp tỉnh và 16 sản phẩm 3 sao, là một trong ít huyện có nhiều sản phẩm OCOP ở Nghệ An.

Những kỷ lục của Pele Trong 21 năm sự nghiệp từ 1956 đến 1977, Pele - huyền thoại qua đời ngày 29/12 - lập vô số kỷ lục và phần nhiều trong số đó vẫn đứng vững, bất chấp nhiều thế hệ siêu sao mới nổi lên.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (Baonghean.vn) - Chiều 30/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.

Đám cưới xa hoa của 3 hoa hậu trong năm 2022 Năm 2022, 3 hoa hậu Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh và Ngân Anh đều ấn tượng và xa hoa khi trang trí, bày biện công phu.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An nâng cao chất lượng dịch vụ (Baonghean.vn) - Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước; chính quyền địa phương; sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành, cùng với sự nỗ lực của công chức, người lao động, năm 2022, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

10 xu hướng công nghệ hàng đầu giúp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển vào năm 2023 (Baonghean.vn) - Bản sao kỹ thuật số, chuỗi khối, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử,… được dự báo là những xu hướng công nghệ hàng đầu giúp thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển vào năm 2023.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và 1 Phó giám đốc doanh nghiệp (Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và 1 Phó Giám đốc doanh nghiệp.