Thời sự Đổi mới tư duy, đi đúng hướng, bắt kịp, đi cùng và vượt lên! Năm Giáp Thìn đã qua, một mùa Xuân mới đang đến. Tự hào Đảng ta tròn 95 tuổi, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, trong không khí Xuân của đất trời và lòng người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng tâm, hiệp lực hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đức Chuyên - Thành Duy • 31/01/2025

Trong chặng đường lịch sử của dân tộc, đặc biệt là từ mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng ta ra đời, chúng ta rất tự hào với truyền thống “đi đầu, dậy trước” của Nghệ An, mảnh đất “địa linh nhân kiệt” trong Kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975).

Trong Kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển (1975 - 2025), đặc biệt là giai đoạn từ Đại hội VI của Đảng - “đại hội đổi mới”, gần 40 năm nay, dẫu đạt nhiều thành tựu lớn, nhưng có những thời điểm Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà không khỏi trăn trở: Nhìn rộng ra, so với sự vận động của cả nước, với một số địa phương khác, chúng ta dự cảm được nguy cơ “đi trước, về sau"...

Quang cảnh cầu Cấm (huyện Nghi Lộc). Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Thoát ra khỏi nguy cơ “tụt hậu” trở thành “mệnh lệnh” cho tư duy và hành động của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Muốn vậy, Nghệ An phải trả lời được 3 câu hỏi: Chúng ta đang đứng ở đâu trong bức tranh kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước? Đường hướng, lộ trình, đích đến trong ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Nghệ An sẽ đi đến đích bằng cách nào?

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh, cũng như các chuyên gia, nhà khoa học uy tín đã đầu tư rất nhiều trí tuệ, dồn nhiều tâm huyết để có được sản phẩm là Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm xác lập cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý rất quan trọng vừa có tầm viễn kiến, vừa kết hợp nhiệm vụ từng giai đoạn cụ thể cho sự phát triển của Nghệ An.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, ngày 16/9/2023. Ảnh: Thành Duy

Thực tiễn cho thấy, các nghị quyết, quy hoạch chất lượng tốt là nền tảng quan trọng vạch rõ đường đi tới, song tự nó không tạo ra của cải vật chất, mà cốt yếu là quá trình tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả. Nhớ lại, vào ngày 25/5/2023, tại cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đại ý: Việc ban hành nghị quyết mới về Nghệ An chỉ là bước mở đầu rất quan trọng, vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện cho hiệu quả...

Trong một chương trình đối thoại, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp từng chia sẻ: “Chỗ đang đứng rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng hướng đang đi. Đi về đâu, đi bằng cái gì, đi bằng con đường nào?”. Có thể hiểu, muốn đi xa cần có tầm viễn kiến được xác lập trên cơ sở khoa học, biện chứng, vừa nắm bắt được xu thế thời đại, vừa bám sát thực tiễn, thế mạnh của địa phương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm”. Thấm nhuần lời Người, và trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Nghệ An đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm để cụ thể hóa. Tỉnh chọn “tập trung ưu tiên phát triển phía Đông để dẫn dắt phía Tây và lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm” song không đi chệch “đường ray” mà vẫn kiên định triết lý xuyên suốt từ trước đến nay là “phát triển bứt tốc nhưng không đánh đổi bằng mọi giá”.

Nghệ An hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế. Ảnh: Thành Duy

Đổi mới về tư duy đã mở khóa các “then cài” kìm hãm sự phát triển. Tỉnh sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư công thông qua ưu tiên dồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, trọng điểm, nhất là về giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp vào những tọa độ trọng điểm như thành phố Vinh và các huyện, thị xã phía Đông của tỉnh để kích thích hành lang kinh tế ven biển phát triển nhanh. Cùng với “khơi trong”, Nghệ An còn quyết liệt thực hiện một loạt các giải pháp mạnh trong cải cách hành chính, phát đi cam kết “5 sẵn sàng” đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp… để “hút ngoài”. “Nội lực” cộng hưởng cùng “ngoại lực” làm mạnh thêm “tỉnh lực” để tạo nên “đường băng” cho nền kinh tế cất cánh.

Dồn lực cho phía Đông của tỉnh, Nghệ An đồng thời thực hiện chiến lược phát triển phù hợp cho miền Tây. Ở khu vực rộng lớn, còn nhiều khó khăn này, tỉnh tập trung giải quyết vấn đề an sinh xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu “yên dân, yên địa bàn, yên biên giới”.

Nghệ An tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An. Trong ảnh (trên xuống, trái sang): Cầu Bồng Khê (Con Cuông) và đường vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Mát; Quang cảnh xã Mường Lống (Kỳ Sơn), xã Châu Tiến (Quỳ Châu) và bản Hủa Na (Quế Phong). Ảnh: P.V - C.T.V

Bám sát thực tiễn, làm đúng quy luật, lắng nghe và phát huy tối đa sức mạnh của Nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ khóa XIX của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đến nay, dù có những thời điểm phải đối diện với vô vàn khó khăn, nhất là tác động sâu của đại dịch Covid-19, nhưng “sóng cả không ngã tay chèo”, tốc độ tăng trưởng của Nghệ An đều đạt cao hơn mức bình quân của cả nước, năm 2021 là 6,2%, năm 2022 là 9,08%, năm 2023 là 7,14% và năm nay dự kiến 9,01%.

Nếu như năm 2020, quy mô kinh tế của Nghệ An chỉ mới 144.523 tỷ đồng thì đến năm 2023 đạt 193.374 tỷ đồng và với tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,01% trong năm 2024, Nghệ An chính thức vào nhóm rất ít các địa phương trên cả nước có quy mô nền kinh tế từ 200.000 tỷ đồng trở lên, nằm trong tốp 10 lớn nhất cả nước. Từ năm 2022, tỉnh cũng chính thức là thành viên “câu lạc bộ” thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng, năm 2024 đạt 25.406 tỷ đồng.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, năm 2024 vừa qua, với những bứt phá ngoạn mục trong những tháng cuối năm, Nghệ An đã thu hút được vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kỷ lục từ trước đến nay, gần chạm mốc 1,75 tỷ USD, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp hút vốn ngoại vượt mốc 1 tỷ USD. Liên tiếp dòng đầu tư, nhất là FDI chất lượng của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đang vẽ lại bức tranh công nghiệp của tỉnh, đưa công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển và đạt nhiều kết quả rõ rệt; nổi bật là công tác an sinh xã hội. Năm 2024, toàn tỉnh có thêm 3.347 căn nhà được xây dựng, sửa chữa cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; nâng tổng số nhà từ khi phát động chương trình làm nhà cho hộ nghèo từ tháng 2/2023 đến nay lên con số 11.787 nhà; nghĩa là hơn 1 vạn gia đình đã có mái ấm vững chãi để “an cư lạc nghiệp”.

Những ngôi nhà lắp ghép được hoàn thành hỗ trợ cho người dân tại huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Những kết quả, con số trên là câu trả lời thuyết phục, khẳng định Nghệ An đang đi đúng hướng, kiến tạo những nền tảng vững vàng để phát triển nhanh, mạnh, bền vững, hài hòa giữa 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường. Kết quả đó vun đắp thêm niềm tin và khơi dậy mạnh mẽ hơn khát vọng chinh phục những tầm cao mới đã vạch ra, để đáp ứng niềm tin của Trung ương, cả nước dành cho quê Bác và cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà.

Nghệ An vừa có một năm 2024 thành công trên nhiều phương diện, tạo đà quan trọng bứt phá về đích thắng lợi trong năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Năm 2025 như là một gạch nối chuyển giao rất đặc biệt với nhiều sự kiện lớn định hình cho chu kỳ phát triển mới của tỉnh, của đất nước. Đó là đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dấu mốc nước ta chính thức bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với đích đến là dân giàu, nước mạnh, xã hội Xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Rực rỡ sắc cờ mừng Đảng, mừng Xuân trên các bản làng vùng cao Nghệ An. Ảnh: Đình Tuân

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong kỷ nguyên mới, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra 7 định hướng chiến lược là: Cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tinh gọn tổ chức bộ máy; chuyển đổi số; chống lãng phí; cán bộ đủ năng lực và phát triển kinh tế số, kinh tế xanh.

Nội lực tích lũy được trong những năm qua là cơ sở, nền tảng thuận lợi cho Nghệ An, nhưng để vượt lên vẫn còn lắm thách thức, gian nan. Bởi nhìn vào các chiều cạnh cơ bản, nhiều chỉ số quan trọng của tỉnh vẫn thấp hơn so với bình quân của cả nước. Tính đến hết năm 2024, dự kiến thu nhập bình quân đầu người của cả nước là 4.500 USD và hướng đến mục tiêu tiệm cận gần 5.000 USD vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đến cuối năm 2024 mới chỉ ước đạt hơn 63 triệu đồng (tương đương gần 2.500 USD). Nghệ An vẫn là tỉnh thu ngân sách chưa đủ chi…

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12 năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Không phải ngẫu nhiên mà cuối năm qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trên nhiều diễn đàn đã nhấn mạnh quyết tâm tăng trưởng đạt hai con số. HĐND tỉnh Nghệ An cũng lần đầu tiên của nhiệm kỳ này đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng 9,5% đến 10,5%, thể hiện tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Để bắt kịp, đi cùng và vượt lên, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, thì tăng trưởng đạt hai con số liên tục trong nhiều năm là yêu cầu bắt buộc.

Muốn vậy, Nghệ An cũng xác định một mặt phải bám sát quan điểm, đường lối của Đảng gắn với phát huy kinh nghiệm, phương thức, cách làm đã minh tỏ, hiệu quả; mặt khác tận dụng và phát huy cao nhất các cơ hội có được từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết 36 và 137 của Quốc hội với hai “gói” cơ chế, chính sách đặc thù thí điểm trên các lĩnh vực về tài chính, ngân sách, quản lý đầu tư, đô thị, tài nguyên và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, để bổ sung thêm dư địa, động lực nhằm giữ đà, giữ nhịp và tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ nhất.

Đô thị Vinh nay tiếp tục được mở rộng không gian, dư địa phát triển. Ảnh: Nguyễn Đạo

Đặc biệt, chúng ta cần thực hiện hiệu quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để xây dựng hệ thống chính trị “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Điều này càng cấp thiết khi mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Để vận hành hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền, cần xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén và năng lực thực tiễn sắc sảo.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là lời hiệu triệu khơi dậy khát vọng và tinh thần hành động mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Thời gian không chờ đợi, Nghệ An đang quyết tâm tạo những bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn để hòa mình vào dòng chảy kỷ nguyên mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng và trách nhiệm lịch sử của quê hương.