Thời sự 'Tăng tốc và bứt phá' để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Sáng 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương do Chính phủ tổ chức.

Cùng dự tại điểm cầu chính Trụ sở Chính phủ có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu Chính phủ còn có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty, Ngân hàng Nhà nước, một số hiệp hội doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, khoa học, linh hoạt

Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tập trung đánh giá tình hình, kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2024.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Dự kiến đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Nền kinh tế đã khẳng định sự phục hồi rõ nét, là điểm sáng về tăng trưởng và thuộc nhóm nước tăng trưởng cao trên thế giới; tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát, nợ công, nợ Chính phủ thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu cho phép.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024. Lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh thế giới biến động mạnh, nhiều khó khăn. Bình quân năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,71%, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung.

Xuất, nhập khẩu là điểm sáng của năm 2024. Tính chung cả năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,3%; nhập khẩu tăng 16,7% .

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 ước đạt 2.037,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% (tăng 336,5 nghìn tỷ đồng) so với dự toán, tăng 164,2 nghìn tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10, 11/2024), tăng 16,2% so với thực hiện năm 2023.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thực hiện Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2024. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thu hút FDI đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần năm 2024 khoảng 38,23 tỷ USD, giảm 3% so với năm 2023. Phát triển kết cấu hạ tầng được thúc đẩy mạnh mẽ, có bước đột phá rõ nét, nhất là hạ tầng giao thông, điện lực.

Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật được quan tâm, tập trung triển khai quyết liệt, với tinh thần cải cách, quyết tâm mạnh mẽ, lan truyền từ Trung ương đến các địa phương và đổi mới trong cách làm, cách triển khai, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố. Hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tham dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua, chúng ta đã đúc rút được 5 bài học kinh nghiệm quý. Trong đó, quan trọng nhất là bài học về đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và bài học về nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn 8%

Năm 2025 có ý nghĩa vô cùng quan trọng và là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề: Chúng ta phải "tăng tốc và bứt phá" để đạt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, tạo tiền đề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Chủ đề của năm 2025 là “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội, tập trung vào 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu và 185 nhiệm vụ cụ thể.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cụ thể, mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; nâng cao uy tín, vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn 8%; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân khoảng 4,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 0,8-1% và 71 chỉ tiêu khác.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá năm 2025: hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá”; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Huy động tối đa các nguồn lực xã hội, khai thác hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp Nhà nước, phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động thông tin tuyên truyền, tạo động lực và đồng thuận xã hội.