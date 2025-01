Thời sự Quy mô kinh tế Nghệ An vượt mốc 200 ngàn tỷ đồng “Chốt sổ” năm 2024, GRDP theo giá hiện hành của Nghệ An ước đạt hơn 216,9 ngàn tỷ đồng.

Một góc trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, với tốc độ tăng trưởng đạt 9,01% năm 2024, quy mô nền kinh tế Nghệ An tăng thêm hơn 114.416 tỷ đồng so với năm 2023; đưa tổng quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) đạt hơn 216.943 tỷ đồng.

Trong đó, quy mô của khu vực nông, lâm, thủy sản đạt hơn 46.696 tỷ đồng, chiếm 21,52%; khu vực công nghiệp đạt hơn 67.792 tỷ đồng, chiếm 31,25%; khu vực dịch vụ đạt hơn 92.590 tỷ đồng, chiếm 43,69% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt hơn 9.864 tỷ đồng, chiếm 4,55%.

Với tốc độ tăng trưởng khá cao, hơn bình quân chung của của nước: năm 2021 tăng 6,13%; năm 2022 tăng 8,78%, năm 2023 đạt 7,14%, năm 2024 đạt 9,01%, quy mô nền kinh tế của Nghệ An không ngừng được mở rộng trong những năm qua.

Tốc độ tăng trưởng từng lĩnh vực của Nghệ An năm 2024 so với năm 2023. Nguồn: Cục Thống kê Nghệ An

Cụ thể, năm 2020 đạt hơn 144.523 tỷ đồng, năm 2021 đạt 155.441 tỷ đồng, năm 2022 đạt gần 176.000 tỷ đồng, năm 2023 đạt gần 193.374 tỷ đồng (đứng thứ 10 tỉnh, thành có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước) và năm 2024 đạt hơn 216.943 tỷ đồng (tương đương hơn 8,54 tỷ USD); đây là năm đầu tiên, quy mô nền kinh tế Nghệ An vượt mốc 200 ngàn tỷ đồng.

Năm 2025, Nghệ An đang đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số để đưa quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng.