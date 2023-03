Đối thủ thực sự của U17 Sông Lam Nghệ An là ai?

(Baonghean.vn) - Vòng chung kết Giải bóng đá U17 Quốc gia 2023 đang diễn ra tại Hưng Yên với những kết quả đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Đến thời điểm này, sau 2 vòng đấu đã có 2 đội U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel với 2 trận thắng liên tiếp cùng với cục diện trong bảng, vì thế hai đội đã chính thức lọt vào tứ kết (tất nhiên chưa xác định nhất hay nhì bảng vì còn trận đấu thứ 3).

Cụ thể, U17 Sông Lam 2 trận thắng, giành 6 điểm; U17 Huế trận đầu thắng U17 Khánh Hòa, trận thứ 2 chỉ thủ hòa U17 Khánh Hòa, giành 4 điểm; U17 Khánh Hòa chỉ mới có 1 trận hòa, 1 trận thua, giành 1 điểm; U17 Đồng Tháp 2 trận thua giành 0 điểm. Trận cuối U17 Sông Lam Nghệ An gặp U17 Huế, nếu thắng thì đương nhiên lọt vào tứ kết với ngôi nhất bảng; nếu thua vẫn có 6 điểm, nhì bảng bởi trận thứ 3, U17 Khánh Hòa nếu thắng U17 Đồng Tháp cũng chỉ giành 4 điểm, ngược lại, U17 Đồng Tháp nếu thắng cũng chỉ có 3 điểm mà thôi.

Được biết, theo điều lệ giải, cách xếp hạng ở giải U17 - 2023 này cũng tương tự như cách tính thông thường của các giải đấu trong nước và quốc tế. Theo đó, nếu các đội sau 3 trận đấu bằng điểm nhau thì tính trước hết kết quả giữa các đội đó theo thứ tự: tổng số điểm - hiệu số bàn thắng/thua - tổng số bàn thắng. Trường hợp của U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel được tính theo số điểm đạt được và cục diện cụ thể trong bảng đấu, chưa diễn ra tình trạng các đội bằng điểm nhau sau 3 trận đấu như vừa nói ở trên.

Trở lại với U17 Sông Lam Nghệ An ở trận đấu thứ 2 vòng chung kết giải đấu quốc gia năm nay. U17 Đồng Tháp sau trận mở màn thua U17 Huế đã cực kỳ nỗ lực trong trận đấu thứ 2 gặp đối thủ nặng ký đến từ thành Vinh. Đội bóng trẻ đồng bằng sông Cửu Long đã chặn đứng hầu hết các pha hãm thành chất lượng của Long Vũ, Đình Hòa, Quốc Nam…

Nhưng hiệp đấu thứ 2 mới cho thấy đâu là đẳng cấp của thầy trò U17 Sông Lam Nghệ An. Sau khi xem hết mọi bài vở của đối thủ, sau khi thử thách nền thể lực và tìm ra đâu là chỗ yếu có thể khai thác bên phần sân đối phương, ông Phan Tiến Hoài rút hậu vệ biên trái Hoàng Minh Hợi ra và đưa Thanh Đức vào sân.

Ngay lập tức, điều chỉnh của ban huấn luyện phát huy hiệu quả. Thanh Đức dâng cao nhận bóng cuối sát đường biên trái, chuyền ngược cho Trọng Tuấn, một trung vệ U17 Đồng Tháp lao vào tranh chấp và phạm lỗi trong khu vực 16m50. Bàn thắng từ chấm đá phạt 11m của Quốc Trung mở ra một thế trận dễ dàng cho U17 Sông Lam Nghệ An, để họ lại có cú tạt từ cánh trái cũng của Thanh Đức để Trọng Tuấn băng vào đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Ít phút sau, Long Vũ bị phạm lỗi trước khu vực 16m50 và Trọng Tuấn lại thể hiện tài đá phạt để dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0, khiến đối thủ rơi vào trạng thái chán nản, hỗn loạn và đây chính là thời cơ để các cầu thủ dự bị của U17 Sông Lam Nghệ An được vào sân rèn dũa, tính chuyện đường dài cho các trụ cột.

Rõ ràng, từ vòng loại đến vòng bảng, U17 Sông Lam Nghệ An chưa thực sự gặp đối thủ ngang cơ để thực sự được thi thố tài năng. U17 Thanh Hóa hay U17 Hà Nội đã không chịu được “nhiệt” khi đối đầu với Trọng Tuấn và đồng đội. Phải chăng vào vòng tứ kết hay nhất là bán kết tới đây, đối thủ cứng cựa mới lộ diện và khi đó mới biết được “mèo nào cắn mỉu nào”. Đương nhiên, U17 Sông Lam Nghệ An cũng có những trận đấu không như ý do chủ quan, do không sử dụng lực lượng trụ cột, như trận gặp U17 Hưng Yên ở vòng loại, lượt về, 2 trận cuối thủ tục ở vòng loại và như hiệp 1 trận gặp U17 Đồng Tháp mới đây, dù sau đó họ đã lột xác ngoạn mục.

Vì vậy, phải nhận thức “càng đi càng gặp núi cao” để lo liệu toan tính kỹ càng mọi việc, sẵn sàng đối đầu với thử thách cam go để đi tới trận đấu cuối cùng. Những đội như U17 Viettel, U17 PVF… sẽ không dễ dàng để U17 Sông Lam qua mặt và đang hứa hẹn những màn đối đầu nảy lửa, không khoan nhượng ở phía trước./.