Đối tượng ‘cõng’ 4 tiền án trộm hơn 40 triệu đồng của người dân sa lưới

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Cao Văn Thành về hành vi trộm cắp tài sản.