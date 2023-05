Gần 700 cán bộ cốt cán doanh nghiệp được bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số

Tin mới

Phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên (Baonghean.vn) - Sáng 13/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu chính cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và điểm cầu các địa phương tại 63 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Baonghean.vn) - Sáng 13/5, Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

FDI enterprises in Nghe An need to recruit 10,000 workers in the 1st half of the year 2023 (Baonghean.vn) - According to the information from the Division of Enterprise and Labor, the Management Board of Nghe An’s Southeast Economic Zone, FDI enterprises in industrial parks need to urgently recruit over 10,000 young workers until June.



Nghệ An phát động phong trào toàn dân tập bơi và phòng chống đuối nước (Baonghean.vn) - Thông qua hoạt động này nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các rủi ro về đuối nước, thương tích xảy ra từ ao hồ, sông suối, đồng thời nâng cao phong trào toàn dân tham gia tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Sáng 13/5, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Thanh niên tiêu biểu hai tỉnh Nghệ An - Quảng Bình chia sẻ cảm xúc nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Sau khi tham dự lễ Tuyên dương Thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo Bác năm 2023 diễn ra tại huyện Nam Đàn, các đại biểu được tuyên dương đến từ hai tỉnh Nghệ An -Quảng Bình đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa về hành trình vượt khó làm theo lời Bác.

Lý do cuộc phản công của Ukraine khó đánh bại quân Nga Phương Tây bắt đầu trở nên thực tế hơn đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nhiều quan chức và học giả phương Tây nhận ra rằng xác suất Ukraine đánh bại Nga trong cuộc phản công là rất thấp và cái giá mà Ukraine phải trả khi đó có thể rất đắt.

Thị trường ô tô Việt Nam sụt giảm trong tháng đầu quý 2/2023 Bất chấp các nỗ lực giảm giá bán, tăng khuyến mại và có thêm nhiều mẫu xe mới tung ra thị trường nhưng sức mua ô tô trong tháng 4/2023 đã sụt giảm nghiêm trọng.

Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.



Bộ Nội vụ đề xuất trình tự phê duyệt biên chế công chức 5 năm Tại dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất trình tự phê duyệt biên chế công chức 5 năm.



Bắt 7 đối tượng, triệt xóa 3 điểm bán lẻ ma túy tại Yên Thành (Baonghean.vn) - Việc 7 đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đã triệt xóa 3 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện Yên Thành.

Bất ngờ nhan sắc Á hậu Phương Nhi sau 9 tháng thi Miss World Việt Nam Trước thềm Miss World Việt Nam 2023, Á hậu Phương Nhi tung bộ ảnh với phong cách hoàn toàn mới, đánh dấu hành trình trưởng thành sau 9 tháng với cương vị á hậu 2.

Hệ thống điện quốc gia đối mặt nhiều khó khăn khi thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng (Baonghean.vn) - Trong những tháng cao điểm nắng nóng của mùa Hè năm 2023, hệ thống điện miền Bắc sẽ gặp tình trạng khó khăn về cung cấp điện trong các tháng 5, 6, 7; nhất là vào các giờ tiêu thụ điện cao điểm.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Du lịch Nghệ An (Baonghean.vn) - Nguồn nhân lực của ngành Du lịch Nghệ An đang thiếu hụt về số lượng và chưa được nâng cao về chất lượng. Đây là bài toán cần sớm tìm được lời giải để thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh du lịch.

Đâm chết vợ vì rủ sang ngủ chung không được Sau khi đi ăn giỗ về nhà và muốn vợ mình là Nguyễn Thị H., SN 1982, qua ngủ chung giường. Lúc này, người vợ đang ngủ với con gái nên không đồng ý...

HLV Campuchia thừa nhận không đủ trình để đá với Việt Nam; Varane tái xuất ở MU (Baonghean.vn) - HLV Gao Fulin thừa nhận tuyển nữ Campuchia không cùng đẳng cấp với ĐT nữ Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 2023; HLV Erik ten Hag xác nhận trung vệ Raphael Varane đã bình phục chấn thương và có thể ra sân ở trận gặp Wolves hôm 13/5 là những tin tức thể thao nổi bật 24h qua.

HLV Mai Đức Chung: Tái đấu với Myanmar tại chung kết sẽ rất khó khăn (Baonghean.vn) - Đánh giá cao đối thủ Myanmar ở trận chung kết, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng trận tái đấu tới sẽ rất khó khăn.

Nghệ An long trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023 (Baonghean.vn) - Lễ hội Làng Sen là hoạt động chính trị, văn hoá có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Lễ hội nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thêm một vận động viên Nghệ An giành huy chương Vàng tại SEA Games 32 (Baonghean.vn) - Tối 12/5, Nguyễn Trọng Dũng - vận động viên lặn thuộc biên chế của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An đã cùng các đồng đội xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung 4x200m tiếp sức vòi hơi chân vịt nam.

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng (Bình Ca) - Phần IV: Buổi sáng thứ Hai (Baonghean.vn) - "Cô chủ nhiệm đã thông báo, giờ chào cờ sáng thứ Hai tuần này, một số học sinh lớp 8D sẽ bị phê bình trước toàn trường... Nhưng hôm đó, khi thầy hiệu trưởng chưa kịp phê bình lớp 8D thì bọn chúng lại mắc thêm một tội tày trời khác ngay trong lúc chào cờ".

Thông tin nổi bật ngày 12/5 ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH làm việc với UBND tỉnh Nghệ An; Nghệ An đăng ký vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến... là một số nội dung nổi bật.

100% tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn biên giới Nghệ An đã bị triệt xoá (Baonghean.vn) - Qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, Công an tỉnh đã triệt xóa 100% các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, điểm bán lẻ ma túy tại địa bàn biên giới, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Liệu Mỹ vỡ nợ có trở thành 'món quà' cho Nga và Trung Quốc? (Baonghean.vn) - Mỹ - nền kinh tế hàng đầu thế giới, đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Hẳn nhiên, nhiều tác động tiêu cực sẽ xảy đến với thế giới, nếu Mỹ vỡ nợ. Cùng với đó, những đối thủ cạnh tranh của Mỹ như Trung Quốc và Nga sẽ hưởng lợi ra sao?

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Chiều 12/5, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Nghệ An quan tâm 3 trụ cột, 3 trọng tâm và 4 chuyển đổi (Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung mong muốn tỉnh quan tâm đến 3 trụ cột, 3 trọng tâm, 4 chuyển đổi để tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

200 photos and documents introduced at the exhibition "Simple yet Noble Examples" to commemorate President Ho Chi Minh's birthday (Baonghean.vn) - This is a significant political event in the series of events commemorating the 133rd anniversary of the birth of President Ho Chi Minh, which takes place at the Kim Lien Special National Relic site.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Baonghean.vn) - Chiều ngày 12/5, Đoàn công tác Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên Bác Hồ (Nam Đàn).

Nguyễn Thị Oanh làm nên lịch sử với Huy chương vàng nội dung chạy 10.000m (Baonghean.vn) - Chiều 12/5, Nguyễn Thị Oanh về nhất trên đường chạy 10.000m nữ và có tấm HCV thứ 4 ở SEA Games 32.

Yên Thành cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự tái định cư, phát triển hạ tầng giao thông nội thị (Baonghean.vn) - Sáng 12/5, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Yên Thành tiến hành cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất nông nghiệp đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu, khối 2 thị trấn Yên Thành để xây dựng công trình hạ tầng khu tái định cư, phát triển hạ tầng giao thông nội thị.