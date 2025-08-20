Thứ Tư, 20/8/2025
Pháp luật

Kịp thời giải cứu bé gái ở Nghệ An bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm ở quán karaoke

Phạm Thủy 20/08/2025 15:48

Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, H. được một tài khoản lạ nhắn tin, hứa hẹn công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin tưởng vào lời mời chào hấp dẫn, em H. đã nghe theo, giấu bố mẹ, bỏ nhà đi đến điểm hẹn.

Ngày 20/8, Công an xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn, đưa cháu H.Y.H. (SN 2011), trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn trở về với gia đình sau khi bị một số đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội dụ dỗ, rủ rê bỏ nhà đi.

Trước đó, rạng sáng 18/8, anh Hờ Nhìa T. – bố ruột của H. phát hiện con gái không ở nhà và mất liên lạc. Nghi ngờ con gái bị người xấu lôi kéo, anh T. đã đến trụ sở Công an xã Nậm Cắn để trình báo sự việc.

giai cuu be gai
Công an xã Nậm Cắn bàn giao cháu bé H. về với gia đình. Ảnh: Phạm Thủy

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nậm Cắn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, huy động lực lượng, tổ chức rà soát, thu thập manh mối và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác Công an xã Nậm Cắn đã kịp thời tiếp cận, đón cháu H. khi em đang di chuyển đến một cơ sở karaoke trên địa bàn xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trong đêm, Công an xã Nậm Cắn phối hợp với gia đình đến nhận, đưa cháu về nhà.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, H. được một tài khoản lạ nhắn tin, hứa hẹn công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin tưởng vào lời mời chào hấp dẫn, em H. đã nghe theo, giấu bố mẹ, bỏ nhà đi đến điểm hẹn.

Hiện, em H. đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc, đồng thời Công an xã Nậm Cắn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ các đối tượng đã dụ dỗ qua mạng xã hội.

Cảm kích trước trách nhiệm của Công an xã Nậm Cắn, gia đình em H. đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Trong thư, anh T. - bố ruột em H. chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần vì Nhân dân phục vụ, các đồng chí Công an xã đã triển khai lực lượng khẩn trương, kịp thời xác minh, truy tìm và chỉ sau thời gian ngắn đã tìm thấy và đưa con tôi trở về với gia đình an toàn. Gia đình tôi vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Công an xã Nậm Cắn đã nhiệt tình, giúp đỡ gia đình tôi…”.

Qua vụ việc trên, Công an xã Nậm Cắn khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, quản lý, theo dõi con em mình trong việc sử dụng mạng xã hội, tránh để các em bị lôi kéo, dụ dỗ vào những môi trường tiềm ẩn nguy hiểm.

      Kịp thời giải cứu bé gái ở Nghệ An bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm ở quán karaoke

