Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/8
Các đảng bộ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Những vùng đất cách mạng ở Nghệ An sáng bừng khí thế mới… là thông tin nổi bật ngày 20/8.
* Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
* Cùng ngày, các xã: Quỳnh Phú, Hải Lộc, Bạch Hà, Yên Trung, Bình Minh, Quỳnh Sơn… cũng đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
* Những vùng đất cách mạng ở Nghệ An sáng bừng khí thế mới.
* Đường ven biển - Động lực phát triển cho Nghệ An.
* Công ty Điện lực Nghệ An chủ động phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.
* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Nhôn Mai.
* Kịp thời giải cứu bé gái ở Nghệ An bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm ở quán karaoke.