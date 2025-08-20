Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/8 Các đảng bộ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Những vùng đất cách mạng ở Nghệ An sáng bừng khí thế mới… là thông tin nổi bật ngày 20/8.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

* Cùng ngày, các xã: Quỳnh Phú, Hải Lộc, Bạch Hà, Yên Trung, Bình Minh, Quỳnh Sơn… cũng đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Phú nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL

* Những vùng đất cách mạng ở Nghệ An sáng bừng khí thế mới.

Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia nhà cụ Vi Văn Khang ở xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Cường

* Đường ven biển - Động lực phát triển cho Nghệ An.

Cầu Lạch Vạn, 1 trong 8 cây cầu trên tuyến đường ven biển qua địa bàn Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

* Công ty Điện lực Nghệ An chủ động phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công ty Điện lực Nghệ An triển khai thực hiện các phương án sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Nhôn Mai.

Các bác sĩ thực hiện khám sức khỏe cho người dân xã Nhôn Mai. Ảnh: Thành Chung

* Kịp thời giải cứu bé gái ở Nghệ An bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm ở quán karaoke.